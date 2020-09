Précommande Samsung Galaxy Z Fold 2 : où l’acheter au meilleur prix

Samsung a officialisé le Galaxy Z Fold 2, son smartphone pliable haut de gamme et dans la foulée, le constructeur a annoncé l’ouverture des précommandes pour une disponibilité prévue pour le 18 septembre 2020. On fait le point sur les offres permettant de l’acheter au meilleur prix.

💰Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 2 sur internet ?

Pour l’heure, le Samsung Galaxy Z Fold 2 est disponible à la précommande auprès d’une petite poignée de commerçant en ligne. Le Galaxy Z Fold 2 est décliné en deux coloris : Mystic Black et Mystic Bronze. Le tarif du nouveau smartphone pliable du constructeur coréen est très salé puisqu’il est disponible à partir de 2020 €. Pour rappel, le Galaxy Fold premier du nom était également vendu à 2020 euros sur le marché français.

Si vous avez un smartphone, vous pouvez bénéficier d’un bonus de reprise pour ce dernier (pouvant atteindre jusqu’à 920 €) en passant par la boutique officielle de Samsung.

🆚Quelles différences entre le Galaxy Fold et Galaxy Z Fold 2 ?

Alors que le Fold premier du nom avait un écran externe de 4,58 pouces, le Z Fold 2 fait la part à un écran bien plus imposant et plus pratique à utiliser au quotidien. On est désormais sur une diagonale de 6,2 pouces offrant tout le confort nécessaire pour une utilisation à une main. Déplié, il offre un écran de 7,6 pouces, un poil plus grand que celui du Fold de 7,3 pouces. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz.

Alors que le Galaxy Z Fold 2 se contente de 256 Go de stockage (UFS 3.1), le premier Fold en propose de base 512 Go (UFS 3.0). Dans la même optique, le constructeur mise sur 5 capteurs photo au lieu de 6 et n’inclut plus d’écouteurs sans fil Galaxy Buds dans la boîte.

La charnière a également été repensée : elle est logée derrière le logo Samsung au dos du smartphone. Cette charnière dite » à position libre » est conçue afin quel’utilisateur puisse plier et déplier le smartphone tout en douceur et selon ses envies.

Enfin, le Galaxy Z Fold 2 est compatible avec la recharge rapide filaire de 25W, la recharge sans fil 11W et la recharge sans fil inversée alors que le Fold ne supportait que 15W en filaire et sans fil et 9W en sans fil inversée. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 2.

