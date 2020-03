Après un premier Galaxy Fold séduisant, Samsung devrait lancer son successeur au deuxième semestre 2020. Le Galaxy Fold 2 reprendra les bons ingrédients de son prédécesseur et apportera quelques améliorations au format pliant. En attendant sa présentation officielle, voici un point complet sur son prix, sa date de sortie et sa fiche technique.

Lassés depuis quelques années par le manque d’innovation sur le marché des smartphones, les fans de nouvelles technologies en prennent plein les yeux depuis 2019. Si nous n’en sommes qu’aux prémices des smartphones pliants, nous en utiliserons certainement tous dans les années à venir. Samsung y croit et n’a pas hésité à investir pour proposer le premier modèle grand public.

Le Galaxy Fold se présentait comme un smartphone capable de se déplier pour se transformer en tablette. Une prouesse technologique qui, au-delà de l’effet waouh, présente un intérêt certain dans une utilisation quotidienne. Nous avons pu le constater lors de notre test du Galaxy Fold publié fin 2019.

Début 2020, le Galaxy Z Flip, lui aussi pliant, présentait à nos yeux moins d’intérêt. Au-delà de l’effet « madeleine de Proust » provoqué par ce format à clapet, le Z Flip n’apporte que peu d’avantages à l’utilisation. Néanmoins, avec ce modèle, Samsung démontre que la technologie d’écrans pliables peut se décliner dans plusieurs formats et donc d’étendre les gammes.

Si certains ont confondu le Galaxy Z Flip avec le Galaxy Fold 2, ils incarnent bien deux smartphones totalement différents. D’ailleurs, le second ne devrait pas sortir avant la deuxième moitié de l’année pour laisser toute la place à son frère.

Cela n’empêche pas les « serial leakers » de publier régulièrement de nouvelles informations à son sujet. A tel point que l’on voit doucement se dessiner son profil. Pour y voir plus clair nous vous proposons donc de faire un point complet sur les rumeurs au sujet du Galaxy Fold 2. Prix, date de sortie, fiche technique, voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain smartphone pliant de Samsung.

Alors que le Fold premier du nom a vu le jour au premier semestre 2019, Samsung attendrait le troisième trimestre 2020 pour lancer son successeur. Le coréen profiterait de la conférence de présentation des nouveaux Galaxy Note pour dévoiler le Galaxy Fold 2, son troisième smartphone pliant. S’il est encore trop tôt pour connaître son prix, certains leakers indiquent un prix compris entre 1500 (comme le Z Flip) et 2000 euros (comme le premier Fold).

Design et écran : de nettes améliorations

Ne vous attendez pas à un grand bouleversement esthétique avec le Galaxy Fold 2. Il reprendrait peu ou proue le design de son prédécesseur avec quelques ajustements ici et là. Vêtu d’acier inoxydable et de céramique, le Fold 2 se distinguerait d’abord par le retrait de l’encoche, l’un des points noirs du premier Fold. Samsung aurait enfin réussi à intégrer un capteur photo (10 mégapixels) sous l’écran et le Fold 2 serait le premier à en bénéficier.

Comme le Galaxy Z Flip, le Fold 2 ferait l’objet d’une cure de solidité. L’écran serait recouvert du même film de protection en verre ultra fin que le Z Flip. La charnière, elle, serait renforcée.

Les rumeurs évoquent aussi l’intégration d’un écran plus grand, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ouvert, le Fold 2 afficherait une dalle de 7,7 pouces soit 0,5 pouce de plus que le premier Fold. L’écran extérieur ferait l’objet de la plus nette amélioration puisque la dalle de 6,6 pouces recouvrirait une grande partie de la face. Samsung corrigerait ainsi l’un des gros points faibles du Galaxy Fold. Enfin, le coréen emploierait un nouveau format d’écran baptisé Infinity V avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les derniers Galaxy S20.

Samsung Galaxy Fold 2 – Concept based on leaks Main Display: 7.7" QXGA+ 120Hz AMOLED

Cover Display: 6.4" FHD+ Super AMOLED 10MP Selfie Camera (Cover + Front)

12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 64MP Telephoto + DepthVision Camera Snapdragon 865 + 5G pic.twitter.com/u6CwOYJOKf — Ben Geskin (@BenGeskin) February 17, 2020

Fiche technique musclée

Sous le capot, Samsung intègrerait tout ce qu’il sait faire de mieux, ou presque. On a beaucoup reproché au Galaxy Fold de ne pas embarquer le meilleur processeur du marché, le Fold 2, lui, devrait échapper à cette critique. Selon les dernières rumeurs, il embarquerait la puce Snapdragon 865 de Qualcomm ce qui implique une compatibilité 5G. Il s’accompagnerait de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, comme son prédécesseur.

Le Fold 2 intègrerait au passage une batterie plus volumineuse pour alimenter les écrans plus imposants et plus énergivores (120 Hz). Le chargeur fourni délivrerait une puissance comprise entre 25 et 45 W, sans plus de précisions. Le Fold était livré avec un bloc d’alimentation de 15 W. La recharge sans fil et inversée sont aussi mentionnées dans certaines rumeurs.

Enfin, côté photo, certaines sources évoquent l’intégration d’un capteur de 108 mégapixels accompagné d’un téléobjectif pouvant zoomer jusqu’à 5x (optique). Néanmoins, les informations relatives à l’appareil photo restent peu fiables. D’autres observateurs indiquent en effet que le Fold 2 intègrerait deux capteurs de 12 mégapixels dont un serait couplé à un objectif ultra grand-angle.

Un Galaxy Fold 2 avec S-Pen ?

La rumeur la plus folle mais également la plus séduisante évoque un Galaxy Fold 2 accompagné d’un S-Pen, logé dans la charnière suffisamment large pour l’accueillir. Si aucune fuite ne confirme cette possibilité, quelques éléments indiquent que cette hypothèse est tout à fait envisageable. D’abord, le Fold 2 devrait être présenté en même temps que les nouveaux Galaxy Note dont la particularité est d’intégrer un stylet.

Ensuite, le format même du Fold 2 rend l’idée du S-Pen intéressante. Lorsqu’il est déplié, le smartphone devient une tablette. Doit-on rappeler les avantages apportés par cet accessoire dans l’utilisation d’une tablette ? Les adeptes de l’Apple Pencil ne nous contrediront certainement pas.

Voici pour l’heure toutes les rumeurs sur le Galaxy Fold 2. D’ici son lancement officiel, d’autres informations plus précises devraient certainement apparaître sur la toile. Aussi nous mettrons à jour ce dossier régulièrement. En attendant, restez connectés ! On vous laisse avec un peu de rêve et de plaisir pour les yeux.