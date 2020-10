Certains iPhone 12 sont enfin disponibles à la précommande. Il est en effet possible de précommander l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro dès ce vendredi 16 octobre 2020. Pour les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max, il faudra attendre encore un peu. On vous explique comment profiter des meilleurs prix.

Ce 13 octobre, Apple a levé le voile sur les iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini et 12 Pro Max. Comme prévu, la firme de Cupertino a été contrainte de reporter le lancement de sa nouvelle génération d’iPhone en raison de la pandémie de Covid-19 qui se propage dans le monde.

D’habitude, Apple dévoile ses nouveaux iPhone au début du mois de septembre. Cette année, la marque a été obligée de scinder le lancement de la gamme. Ainsi, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro arriveront en premier puis viendront les modèles Mini et Pro Max.

🤔Où précommander moins cher l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 standard est disponible à la précommande dès vendredi 16 octobre 2020 à 14h. Vous pouvez précommander le smartphone sur le site officiel d’Apple ou sur celui d’un revendeur : Amazon, Boulanger ou Fnac. Il débarquera dans les magasins le 23 octobre. L’iPhone 12 est proposé au prix de départ de 909€ pour la version 64 Go de stockage. Pour le modèle avec 128 Go de stockage interne, Apple demande 959€.

Enfin, la variante avec 256 Go de stockage est vendue 1079€. Ce modèle standard est recouvert d’un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces cerclé de fines bordures et surmonté d’une encoche. Il est alimenté par le SoC A14 Bionic. Côté photographie, Apple mise sur un double capteur photo composé de 2 modules de 12 mégapixels. Il est compatible avec la recharge sans fil 15W via le chargeur magnétique MagSafe et la 5G.

🤷‍♂️Où précommander moins cher l’iPhone 12 Pro ?

L’iPhone 12 Pro est disponible à la précommande à partir de ce vendredi 16 octobre 2020 dès 14h. Là encore, il sera disponible sur la boutique officielle d’Apple et sur le site de revendeurs comme Amazon, Boulanger ou Fnac. Les premières livraisons sont attendues le 23 octobre, soit une semaine plus tard.

Plus haut de gamme que l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro est vendu à partir de 1159€ en version 128 Go. La variante 256 Go est à 1279€ et le modèle 512 Go à 1509€. Sur les modèles haut de gamme, Apple abandonne le 64 Go de stockage interne, devenu un peu limite en 2020.

Cette édition se distingue de l’iPhone 12 par l’intégration de 6 Go de RAM, soit 2 Go de plus, et un triple capteur photo accompagné d’un scanner Lidar dédié à la réalité augmentée et aux photos en basse luminosité. Evidemment, il est compatible avec la recharge sans fil 15W via le chargeur magnétique MagSafe et la 5G.

❓Où précommander moins cher l’iPhone 12 Mini ?

L’iPhone 12 Mini ne sera pas disponible à la précommande avant le vendredi 6 novembre et une mise sur le marché le 13 novembre. Plus abordable, il est vendu à partir de 809€ pour la version 64 Go. La variante 128 Go est à 859€ et la formule 256 Go grimpe à 979€.

Comme son nom l’indique, l’iPhone 12 Mini est plus compact que l’iPhone 12. Il est construit autour d’un écran Super Retina de 5,4 pouces et hérite du même double capteur photo. Sans surprise , il est compatible avec la 5G et le chargeur sans fil MagSafe.

💰Où précommander moins cher l’iPhone 12 Pro Max ?

L’iPhone 12 Pro Max sera disponible à la précommande dès le vendredi 6 novembre 2020 et arrivera dans les magasins le 13 novembre. La version 128 Go est à 1259€. Apple demande 1379€ pour la variante 256 Go et 1609€ pour le modèle 512 Go.

Très haut de gamme, il se distingue de l’iPhone 12 Pro par son écran géant de 6,7 pouces. Il hérite du même triple capteur photo avec Lidar mais promet par contre une meilleure autonomie. Enfin, on y retrouve la 5G et la compatibilité MagSafe.

🆚Quelles différences techniques entre les iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, et 12 Pro Max ?

Les iPhone 12 sont très similaires mais ils comportent évidemment des différences. Pour vous aider à y voir plus clair, nous les avons mis cote à cote dans ce tableau comparatif. Grâce à lui, vous pourrez plus facilement décider quel iPhone vous allez acheter.