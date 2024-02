Faites pas mal d'économies sur l'achat de la Galaxy Watch 5 Pro chez Amazon. Grâce à une réduction et une offre de remboursement, la version 4G de la montre Samsung peut être obtenue sous les 200 euros.

Amazon vous donne rendez-vous jusqu'au 29 février 2024 pour profiter de 50 euros de remise sur l'acquisition du modèle 4G de la Galaxy Watch 5 Pro. Par l'intermédiaire d'un coupon à cocher, la montre connectée de Samsung passe ainsi de 349 euros à 299 euros. En plus de la remise, le produit est éligible à une offre de remboursement de 100 euros de la part de la marque coréenne (voir conditions). La Samsung Galaxy Watch 5 Pro revient donc à 199 euros.

Pour information, l'offre promotionnelle Amazon concerne le coloris noir de l'objet connecté. De plus, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Aussi, l'accessoire dispose d'une extension garantie d'un an.

Dévoilée durant le Galaxy Unpacked 2022, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui possède un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, le système d'exploitation Wear OS 3.5 avec une surcouche One UI Watch 4.5, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go et une batterie de 590 mAh lui permettant d'être autonome pendant 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, vous pouvez consulter notre article consacré au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.