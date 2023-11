Boulanger effectue une belle offre sur un pack Samsung incluant une montre connectée et une paire d'écouteurs sans fil. En ce moment, l'ensemble constitué de la Galaxy Watch 5 Pro et des Galaxy Buds 2 bénéficie d'une réduction totale de 200 euros.

Alors que le Black Friday 2023 arrive dans deux semaines, certains sites e-commerce comme Boulanger n'attendent pas l'événement commercial pour mettre en avant des packs promotionnels. En ce moment, le bundle Samsung Galaxy Watch 5 Pro + Galaxy Buds 2 est proposé à 399 euros au lieu de 469 euros.

Pour information, la montre connectée et les écouteurs sans fil sont respectivement éligibles à une offre de remboursement de 100 euros et à une ODR de 30 euros. Grâce au cumul de la remise immédiate et des deux offres de remboursement, l'ensemble revient alors à 269 euros.

Dévoilée lors de l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui est dotée d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et surtout d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

De leur côté, les Galaxy Buds 2 Pro sont les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung. Ils disposent de deux haut-parleurs et de trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge), et une autonomie maximale de 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.