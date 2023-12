Voici une belle offre promotionnelle à saisir chez Boulanger ! À trois semaines de Noël, le pack Samsung composé de la montre connectée Galaxy Watch 6 Classic et des écouteurs Galaxy Buds FE est éligible à une remise immédiate et à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Après le bon plan sur le pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Watch 6, c'est au tour d'un bundle composé d'autres produits de la marque coréenne d'être en promotion chez Boulanger. Dans le cadre de la sélection de Noël concoctée par le site e-commerce français, l'enseigne Boulanger vous donne la possibilité d'économiser 180 euros sur l'achat du pack Samsung Galaxy Watch 6 Classic + Galaxy Buds FE. L'ensemble peut en effet être obtenu à 269 euros au lieu de 449 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part de Boulanger et à une offre de remboursement de 80 euros en provenance de Samsung (voir conditions).

Économisez 180 € sur le pack Samsung Galaxy Watch 6 Classic + Galaxy Buds FE

Dévoilée au cours de l'été 2023, la Galaxy Watch 6 Classic proposée dans un coloris noir Graphite et liée à l'offre Boulanger dispose d'un bracelet de 47 mm. La montre connectée de Samsung embarque un écran Super AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels et une résolution de 337 ppi. On retrouve aussi le processeur Exynos W930, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, le système d'exploitation Android Wear 4.0 avec une surcouche One UI Watch 5.0, et une batterie de 425 mAh avec la charge rapide. Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 10.0 (ou supérieur), l'objet connecté possède le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 2.4 & 5 GHz, le NFC et l'indice d'étanchéité IP68.

Quant aux Galaxy Buds FE, ils sont dotés de la technologie Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6.5 mm chacun, de trois microphones pour un grand confort d'appel et de la réduction active de bruit. Du côté de l'autonomie, la paire d'écouteurs peut être utilisée pendant une durée maximale de 29 heures grâce à l'étui de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés durant cinq minutes de charge afin d'obtenir 55 minutes d'écoute.