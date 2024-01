Le modèle 4G de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est à 249 €

Superbe offre à saisir chez Amazon ! Au cours d'une vente flash, le modèle 4G de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro fait l'objet d'un bon plan intéressant. La montre connectée passe en effet sous les 250 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En vue de la prochaine fête de la Saint-Valentin, le modèle 4G de la Galaxy Watch 5 Pro passe sous les 250 euros chez Amazon. Affichée au prix de 349 euros il y a une semaine, cette version à eSim intégrée de la montre connectée Samsung est vendue à exactement 249,99 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros et par l'intermédiaire d'un coupon de réduction de 50 euros à cocher sur la fiche produit.

L'offre promotionnelle concerne deux coloris de l'objet connecté. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Aussi, l'accessoire possède une extension garantie d'un an.

Présentée au cours du Galaxy Unpacked 2022, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui dispose d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système d'exploitation Wear OS 3.5 avec une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.