Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : la montre connectée est à prix réduit

Une vente flash sur la boutique en ligne Orange permet d'avoir une montre connectée Xiaomi à prix réduit. Pendant quelques jours, la Redmi Watch 2 Lite bénéficie d'une réduction non négligeable de 20 euros de la part de l'opérateur.

Si vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous offrir la Samsung Galaxy Watch 5 Pro 4G chez Amazon, Orange vous permet d'avoir une montre connectée Xiaomi à un prix très abordable. Proposée dans un coloris noir, la Redmi Watch 2 Lite est disponible sur le site de l'opérateur au tarif de 39 euros au lieu de 59 euros. La remise de 20 euros est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle prend fin le mercredi 28 février 2024.

Pour rappel, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est considérée comme la remplaçante de la Mi Watch Lite. C'est une montre connectée qui dispose d'un écran tactile LCD de 1,55 pouce avec une définition de 360 x 320 pixels. Grâce à sa batterie de 262 mAh, l'objet connecté est autonome pendant une durée 10 jours. Fonctionnant avec l'application Xiaomi Wear, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite embarque 17 modes professionnels, 100 modes d’entraînement étendus, un GPS (avec Galileo, GLONASS et BDS) et une résistance à l'eau de 5 ATM. Enfin, l'appareil est compatible avec Strava et Apple Health.