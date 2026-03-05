MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer un tout nouveau MacBook qui vient compléter la gamme avec un tarif bien plus accessible. Après le MacBook Air et le MacBook Pro, voici MacBook Neo. Son principal atout ? Un prix de base de seulement 699 euros. Dans cet article, on vous dit tout sur le MacBook Neo mais aussi et surtout où le précommander au meilleur prix.

Apple MacBook Neo

Cette semaine, Apple a annoncé plusieurs nouveaux produits comme l’iPhone 17e, une nouvelle série de MacBook boostés par la puce M5, l’iPad Air M4… Mais le modèle qui a pris toute la lumière est le tout nouveau MacBook Neo et son prix mini.

Ce n’est un secret pour personne. Apple n’est pas la marque la moins chère du marché. Alors jusqu’à présent, quand vous vouliez un ordinateur portable pas cher, vous aviez le choix entre un PC ou bien un MacBook Air reconditionné. Mais la marque à la pomme vient de changer son fusil d’épaule pour s’attaquer enfin au marché des ordinateurs portables pas chers.

En sortant le MacBook Neo, Apple a sorti le modèle idéal pour les étudiants mais aussi bien sûr pour les personnes avec un petit budget mais qui souhaite un modèle solide, avec d’excellentes finitions et une utilisation fluide au quotidien.

MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

MacBook Neo au meilleur prix
  • Fnac
    699€
    Découvrir l'offre
  • Boulanger
    699€
    Découvrir l'offre
  • Amazon
    699€
    Découvrir l'offre

Le MacBook Neo a été annoncé ce mercredi 4 mars avec une sortie officielle une semaine plus tard, le 11 mars prochain. Il est disponible en 4 coloris : Argent, Rose poudré, Jaune agrume et Indigo. Vous avez le choix entre deux versions. La moins chère coûte 699 euros et dispose de 256 Go de stockage SSD. La seconde coûte 799 euros et elle propose un stockage SSD de 512 Go mais aussi le très pratique Touch ID pour déverrouiller votre MacBook avec votre empreinte digitale.

Pour rappel, si l’on ne prend pas en compte le MacBook Neo, le MacBook le moins cher est le MacBook Air M5 à 1199 euros. C’est donc une économie de 500 euros que vous pouvez faire en choisissant le Neo !

Pour l’avoir 100 euros moins cher, vous pouvez vous rendre sur le site Store Éducation d’Apple. Seule condition, cette réduction est réservée aux étudiants et personnels enseignants. Vous pourrez ainsi vous offrir le MacBook Neo à partir de 599 euros. C’est une excellente offre.

Pour le reste, seule la Fnac propose des offres promotionnelles pour le moment. En achetant un MacBook Neo, vous avez 40% de réduction sur une housse, sacoche ou hub USB Accsup.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Neo ?

Côté design, le MacBook Neo se fond parfaitement bien dans la gamme des ordinateurs portables d’Apple. On retrouve ainsi le même boîtier en aluminium avec des angles arrondis. Pour se démarquer des modèles plus haut de gamme, la marque à la pomme propose des coloris très originaux comme le rose poudré ou le jaune agrume qui plairont certainement à une clientèle plus jeune.

En ce qui concerne l'écran, on profite d’une dalle Liquid Retina de 13 pouces avec une définition de 2 408 x 1 506 pixels, une luminosité de 500 nits et une prise en charge d’un milliard de couleurs. Et pour l’utiliser dans de bonnes conditions, même à l’extérieur, vous bénéficiez d’un revêtement antireflet. Pour la partie audio, on trouve deux haut-parleurs pour profiter d’un son stéréo compatible avec l'audio spatial et le Dolby Atmos.

Sous le capot, on trouve une puce A18 Pro, présente à l'origine sur les iPhone 16 Pro, associée à 8 Go de mémoire vive. C’est bien sûr moins nettement moins puissant que les MacBook équipés de la puce M5. Mais c’est largement suffisant pour obtenir une utilisation fluide et agréable sous MacOS avec une utilisation bureautique ou multimédia. Vous pourrez même utiliser Apple Intelligence et profiter des options de continuité entre un iPhone et le MacBook Neo (Handoff, presse-papiers universel, recopie d'écran de l'iPhone). En ce qui concerne l’autonomie, elle atteint jusqu’à 16 heures d’utilisation.

Pour la connectique, on trouve deux ports USB-C ainsi qu’une prise casque 3,5 mm. Et pour la connectivité, nous profitons du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 6. Enfin, vous trouverez dans la bordure en haut de l’écran une webcam FaceTime HD 1080p parfaite pour les visioconférences, accompagnée de deux microphones qui profitent de la réduction des bruits de fond.


