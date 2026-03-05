Le puissant MacBook Pro M1 de 13 pouces passe à 579 € seulement, et ça n’est pas une erreur de prix !

Vous rêvez de vous offrir un MacBook Pro, mais les modèle récents sont bien trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix cassé. C’est le cas du MacBook Pro Touch Bar M1 de 13 pouces qui n’est qu’à 579,99 € alors qu’il était affiché à 1449 € à sa sortie !

Le MacBook Pro M1 est aujourd’hui encore un modèle de référence sur le marché très concurrentiel des ordinateurs portables haut de gamme. Grâce à ses caractéristiques avancées, il est puissant et endurant, capable de réaliser les tâches gourmandes tout en restant fluide.

Vous attendez une bonne offre pour craquer sur un MacBook Pro ? Inutile d’attendre plus longtemps car, pour seulement 579 €, vous pouvez vous offrir ce modèle polyvalent qui convient aussi bien aux étudiants qu’aux créatifs. Ça se passe sur Certideal, la plateforme spécialisée dans la vente d’iPhone et MacBook Air et Pro reconditionnés en France.

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Contrairement aux appareils d’occasion, les modèles reconditionnés sont vendus réparés, en bon état et avec des garanties. Certideal va plus loin dans ses promesses en pormosant des MacBook Pro reconditionnés en France, directement en interne par une équipe de spécialistes. La qualité est ainsi assurée et les coûts maitrisés.

La plateforme revend les ordinateurs portables avec une garantie de 30 mois. Vous avez également 30 jours pour changer d’avis donc si finalement le MacBook Pro M1 ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer pour être remboursé.

Le MacBook Pro M1 de 13 pouces : un ordinateur portable toujours performant en 2026

Ce MacBook Pro sorti fin 2020 tient aujourd’hui encore la route. Il ne manque pas d’atouts, à commencer par son bel écran Retina de 13,3 pouces qui profite d’une résolution de 2560 x 1 600 pixels à 227 pixels par pouce.

Sous le capot, il est équipé d’une Puce Apple M1 CPU 8 coeurs et GPU 8 cœurs. Il est aussi doté de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Il est donc puissant, polyvalent et peut être utilisé pour des tâches gourmandes, comme la création graphique.

Enfin, côté autonome, ce modèle est particulièrement endurant puisque vous disposez d’une utilisation pouvant atteindre les 17 heures de navigation web sans fil.