87 % des emails ne sont pas rédigés par des humains

Une récente étude établit qu'environ 87 % des emails envoyés dans le monde ne sont pas rédigés par des humains, mais proviennent de systèmes automatisés.

Notre rapport aux emails a bien évolué au cours des dernières années. Les utilisateurs sont devenus de plus en plus sollicités, voyant leurs boîtes inondées de messages à l'intérêt plus ou moins prononcé. Surtout, les clients mail ont peu à peu perdu leur rôle de plateforme d'échange depuis laquelle on mène des conversations pour devenir de simples plateformes de réception de messages marketing.

Une récente étude de l'hébergeur Hostinger, pour laquelle ont été analysés un milliard d'emails, conclut que seulement 13 % du trafic total des emails ont été rédigés par un humain. Les 87 % restants proviennent “de systèmes automatisés envoyant des notifications, des rappels, des promotions, des récapitulatifs et des alertes”.

Le spam a bouleversé l'expérience des boîtes mail

Hostinger bloque 56,1 % des emails envoyés à ses clients, en laissant donc passer moins de la moitié (43,9 %). Le système de filtre mis en place par l'entreprise est programmé pour protéger les utilisateurs contre le hameçonnage, les escroqueries, les logiciels malveillants et les réseaux de zombies, ceux-ci représentant 33,87 % des courriers rejetés par le service. Il gèle aussi les messages marketing suspects et les expéditeurs agressifs qui ont recours au spam, à hauteur des emails bloqués.

La plupart des clients mail populaires embarquent des fonctionnalités filtrant automatiquement les emails afin que l'utilisateur ne se trouve pas submergé sous leur flot. Face à l'intensification des campagnes d'email pour atteindre les destinataires, les mesures de sécurité ont été renforcées, quitte à parfois bloquer des emails légitimes.

“La plupart des courriels reçus proviennent de communications professionnelles et personnelles légitimes, tandis que les escrocs, les réseaux de robots et les systèmes mal configurés génèrent la majorité du trafic bloqué”, explique le rapport. Pour s'assurer d'être considéré comme un expéditeur fiable par les fournisseurs de messagerie, et donc d'obtenir une bonne délivrabilité de ses messages envoyés, quelques bonnes pratiques sont nécessaires. “N'envoyez pas de courriels aux personnes qui n'ont jamais demandé à recevoir de vos nouvelles, supprimez les abonnés inactifs et veillez à la pertinence de votre contenu”, conseille Hostinger. Des outils comme Google Postmaster peuvent indiquer si vous êtes identifié comme une source de spam par les systèmes de messagerie.