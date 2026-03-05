87 % des emails ne sont pas rédigés par des humains

Une récente étude établit qu'environ 87 % des emails envoyés dans le monde ne sont pas rédigés par des humains, mais proviennent de systèmes automatisés.

gmail google
Crédits : Adobe Stock

Notre rapport aux emails a bien évolué au cours des dernières années. Les utilisateurs sont devenus de plus en plus sollicités, voyant leurs boîtes inondées de messages à l'intérêt plus ou moins prononcé. Surtout, les clients mail ont peu à peu perdu leur rôle de plateforme d'échange depuis laquelle on mène des conversations pour devenir de simples plateformes de réception de messages marketing.

Une récente étude de l'hébergeur Hostinger, pour laquelle ont été analysés un milliard d'emails, conclut que seulement 13 % du trafic total des emails ont été rédigés par un humain. Les 87 % restants proviennent “de systèmes automatisés envoyant des notifications, des rappels, des promotions, des récapitulatifs et des alertes”.

Le spam a bouleversé l'expérience des boîtes mail

Hostinger bloque 56,1 % des emails envoyés à ses clients, en laissant donc passer moins de la moitié (43,9 %). Le système de filtre mis en place par l'entreprise est programmé pour protéger les utilisateurs contre le hameçonnage, les escroqueries, les logiciels malveillants et les réseaux de zombies, ceux-ci représentant 33,87 % des courriers rejetés par le service. Il gèle aussi les messages marketing suspects et les expéditeurs agressifs qui ont recours au spam, à hauteur des emails bloqués.

La plupart des clients mail populaires embarquent des fonctionnalités filtrant automatiquement les emails afin que l'utilisateur ne se trouve pas submergé sous leur flot. Face à l'intensification des campagnes d'email pour atteindre les destinataires, les mesures de sécurité ont été renforcées, quitte à parfois bloquer des emails légitimes.

“La plupart des courriels reçus proviennent de communications professionnelles et personnelles légitimes, tandis que les escrocs, les réseaux de robots et les systèmes mal configurés génèrent la majorité du trafic bloqué”, explique le rapport. Pour s'assurer d'être considéré comme un expéditeur fiable par les fournisseurs de messagerie, et donc d'obtenir une bonne délivrabilité de ses messages envoyés, quelques bonnes pratiques sont nécessaires. “N'envoyez pas de courriels aux personnes qui n'ont jamais demandé à recevoir de vos nouvelles, supprimez les abonnés inactifs et veillez à la pertinence de votre contenu”, conseille Hostinger. Des outils comme Google Postmaster peuvent indiquer si vous êtes identifié comme une source de spam par les systèmes de messagerie.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Huawei fête ses 6 ans avec des remises exceptionnelles : 5 bons plans à saisir avant qu’il ne soit trop tard !

Huawei célèbre les six ans de sa boutique en ligne en France avec des promotions exceptionnelles. Watch Fit 4, Watch GT6 ou encore le Band 11… De nombreux produits voient…

Cette campagne de piratage chinoise utilise Windows et Google Drive pour voler des données sensibles

Des hackers liés à la Chine mènent une nouvelle campagne d’espionnage informatique. Leur technique consiste à se cacher dans des services légitimes comme Windows et Google Drive. Cette méthode leur…

Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et…

Le sol de Mars pourrait tuer des microbes terrestres et compliquer la colonisation

Le sol de Mars pourrait être bien plus hostile que prévu. Des scientifiques ont découvert qu’il peut rapidement neutraliser certains microbes venus de la Terre. Un problème potentiel pour les…

Le forum LeakBase démantelé par Europol, un géant de la cybercriminalité disparaît

Europol annonce le démantèlement de LeakBase, un important forum servant aux pirates à divulguer des données personnelles volées. Une action coordonnée dans plusieurs pays a permis des arrestations et des…

L’application Téléphone de votre mobile Android reçoit enfin cette option attendue

Il est désormais possible de créer sa propre carte d’appel dans l’app Téléphone d’Android, en plus de celles pour ses contacts. Elle s’affiche sur l’écran des personnes qui cherchent à…

BYD enterre le thermique avec sa nouvelle batterie qui récupère 700 km en 5 minutes

La recharge des voitures électriques pourrait franchir un cap spectaculaire. BYD annonce une batterie capable de récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de 5 minutes. Faire le plein pourrait…

Samsung Galaxy S26 chez SFR : jusqu’à 400€ de remise sur la gamme, mais l’offre s’arrête le 10 mars !

SFR lance une offre de précommande sur toute la gamme Samsung Galaxy S26 jusqu’au 10 mars 2026. Au programme : jusqu’à 400€ de remise cumulée, un forfait illimité sans engagement…

MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer un tout nouveau MacBook qui vient compléter la gamme avec un tarif bien plus accessible. Après le MacBook Air et le MacBook Pro, voici MacBook Neo. Son…

Le puissant MacBook Pro M1 de 13 pouces passe à 579 € seulement, et ça n’est pas une erreur de prix !

Vous rêvez de vous offrir un MacBook Pro, mais les modèle récents sont bien trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix…