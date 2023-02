Galaxy S23 Ultra officiel : Samsung perfectionne sa recette et repousse les limites de la photo

Et voilà : après des mois de rumeurs intenses, Samsung a révélé aux yeux du monde son nouveau fleuron haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra. Aux côtés des modèles standard et Plus, celui-ci entend confirmer le chemin emprunté par la série avec la génération précédente, avec quelques améliorations tout de même. Petit tour d’horizon.

C’est le grand jour pour Samsung. Lors de sa conférence Unpacked, le géant coréen a dévoilé officiellement sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Galaxy S23. Si les modèles standard et Plus n’ont pas à rougir de leur fiche technique, c’est bien sur le modèle Ultra que tous les yeux se sont rivés. Chaque année, ce dernier est le fer de lance de Samsung, celui qui montre l’exemple pour les générations à venir.

Cette nouvelle itération ne fait pas exception à la règle. Les mauvaises langues diront que le constructeur s’est contenté de copier de nombreux aspects du Galaxy S22 Ultra – et ils n’auront pas complètement tord — mais ce Galaxy S23 Ultra se dote tout de même de deux innovations majeures. La première est bien entendu l’abandon du processeur Exynos au profit du Snapdragon 8 Gen 2. Et ce, même en Europe.

Le Galaxy S23 Ultra met de nouveau l’accent sur la photo avec son capteur 200 MP

Ce dernier devrait donc permettre un certain bond en performances pour le smartphone, du moins dans notre côté du globe, traditionnellement lésé sur ce point par rapport aux utilisateurs américains et coréens. Le reste de la fiche est relativement classique pour un smartphone de cette trempe. Le SoC s’accompagne de 8 ou 12 Go de RAM et d’une batterie 5000 mAh.

Sur le même sujet — Galaxy S23 Ultra : le smartphone est déjà déballé en vidéo une semaine avant son lancement

Le Galaxy S23 Ultra présente également un écran LTPO 2.0 de 6,8 pouces d’une définition 3088 × 1440 pixels (Quad HD+) et avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Il est par ailleurs le seul de la gamme à être équipé de cette technologie, qui lui permettra d’économiser un peu de batterie. Du côté du stockage, on retrouvera au choix 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Mais, comme chaque année, le véritable point fort de ce Galaxy S23 Ultra est bien entendu sa partie photo. C’est ici que Samsung a véritablement innové, en proposant le premier capteur principal 200 MP du marché, l’ISOCELL HP2. D’une taille de 1/1,3 pouce, sa définition maximale est de 8K à 30 FPS. Il se trouve aux côtés d’un ultra grand-angle de 12 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’une lentille périscopique de 10 MP, comme son prédécesseur. Le tout propulsé par de nombreuses technologies, qui lui permettent notamment d’être excellent en photographie nocturne.

Le Galaxy S23 Ultra est disponible à partir de 1419€.