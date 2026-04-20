Samsung Galaxy Glass : le lancement semble imminent, les lunettes apparaissent dans One UI 8.5

Les Galaxy Glasses sont encore bien discrètes et pourtant, tout porte à croire que leur lancement est prévu pour cette année. En effet, celles-ci ont fait une petite apparition remarquée dans la dernière build de One UI, confirmant leur sortie imminente.

galaxy glass icon
Crédtits : @thatjoshguy69

C'est une chose si rare qu'il faut bien le souligner : Samsung s'apprêterait à lancer un nouveau produit dans quelques mois, et nous n'avons toujours presque aucune information à son sujet.  Il s'agit bien sûr des Galaxy Glasses (nom qui leur a d'ailleurs été donné par défaut en attendant leur présentation officielle), les fameuses lunettes connectées boostées à l'IA censées concurrencer les Ray-Ban Meta. Plusieurs indices pointent désormais pour un lancement cet été, durant le second Unpacked de la firme, aux côtés des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8.

Nous ne savons pas grand-chose pour le moment sur leur partie hardware. En revanche, il se murmure que la partie logicielle est désormais presque terminée. Justement, une petite indiscrétion de la part de Samsung permet de le confirmer. Nos confrères de SammyGuru sont en effet tombés sur un petit détail très intéressant dans One UI 8.5, la dernière version de la surcouche Android actuellement en bêta sur plusieurs smartphones.

Sur le même sujet — Samsung partage les premiers détails sur ses lunettes connectées IA et vise un lancement dès 2026

Les Galaxy Glasses font une petite apparition dans

Le journaliste That Josh Guy a partagé sur son compte X (anciennement Twitter) une icône repérée dans les paramètres Bluetooth de One UI 8.5. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, il s'agit donc de lunettes, faisant sans aucun doute référence aux Galaxy Glasses. Autrement dit, celles-ci seront compatibles avec la dernière surcouche de Samsung, consolidant un peu plus l'hypothèse qui prédit son lancement pour cette année.

Malheureusement, toujours aucune information substantielle à leur propos malgré cette fuite, si ce n'est que cette icône a également été aperçue dans One UI 9. Néanmoins, il est désormais presque sûr que les lunettes seront présentées cet été. Pour rappel, selon les dernières rumeurs, la prochaine conférence Unpacked aura lieu le 22 juillet prochain. Encore un peu de patience, donc.


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