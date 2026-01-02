Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic : Samsung démarre l’année avec une baisse de prix drastique, vite !

Les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic profitent d'une grosse réduction en ce début d'année. Grâce à plusieurs offres cumulables, Samsung propose jusqu'à 150 € de remise sur ses montres connectées haut de gamme. On vous dit comment profiter de ce bon plan.

Avec sa dernière génération de montres connectées, Samsung renoue avec les bonnes habitudes en réintroduisant la version “Classic” très appréciée. On retrouve une Galaxy Watch 8 et une Watch 8 Classic disposant d'une lunette rotative. Il ne faut donc plus se tourner vers la Watch Ultra pour profiter de cette caractéristique déterminante pour de nombreux utilisateurs.

Si vous avez l'une de ces montres connectées dans votre viseur et que vous avez raté les offres de fin d'année pour les acheter moins cher, Samsung vous offre une nouvelle chance en lançant une offre intéressante en ce début d'année.

Jusqu'à 150 € de réduction sur les Galaxy Watch 8 Series de Samsung

On commence par la version standard. Samsung propose 80 € de réduction sur la Galaxy Watch 8 en ce moment, grâce à deux offres cumulables. D'abord, vous bénéficiez de 30 € de réduction en renseignant le code promo EXTRA30 au panier.

La montre passe ainsi de 379 € à 349 €. Et ensuite, pour la reprise d'un ancien appareil, Samsung vous offre 50 € de bonus reprise. Celui-ci vient s'ajouter à la valeur estimée de votre appareil. L'ensemble est déduit du montant de votre panier. La Galaxy Watch 8 vous reviendra au maximum à 299 €. En fonction du montant de la reprise, ce prix pourrait être largement inférieur.

La même offre s'applique à la Galaxy Watch 8 Classic. Si vous préférez la version de la montre connectée de Samsung qui dispose d'une lunette rotative, elle fait l'objet d'une remise encore plus importante : jusqu'à 150 € en cumulant plusieurs offres.

La Galaxy Watch 8 Classic est affichée à partir de 479 €, sachant qu'elle a été lancée à 529 €. Cela correspond à une première réduction de 50 €. Ensuite, avec le code promo EXTRA50, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 50 €. La montre connectée revient ainsi à 429 € au lieu de 529 €, mais ce n'est pas tout.

En faisant reprendre un ancien appareil (une Galaxy Watch ou n'importe quel autre appareil éligible), Samsung vous offre un bonus de reprise de 50 € qui est déduit immédiatement du montant du panier, en plus de la valeur de reprise. Vous bénéficiez donc, au total, d'une remise minimum de 150 € sur la Galaxy Watch 8 Classic.

Notez que les deux codes promo, ainsi que l'offre de reprise sont valables jusqu'au 6 janvier 2026.

Les atouts des Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic

Samsung fait évoluer le design de ses montres connectées. On reste sur un format circulaire, mais les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic adoptent un boitier biseauté sur les angles, ce qui leur confère un look différent. Si vous disposez déjà d'une montre connectée Samsung, cette nouvelle génération vous fera voir un vrai changement au poignet.

L'autre bonne nouvelle, c'est le retour de la version “Classic” que Samsung ne proposait pas sur la génération Watch 7. Les inconditionnels de la lunette rotative ont donc de quoi se réjouir. Les deux versions de la Galaxy Watch 8 disposent par ailleurs d'un nouveau bouton d'action, le même que l'on retrouve sur la Watch Ultra.

Pour le reste, les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic embarquent une puce Exynos W1000, performante et avec une bonne efficacité énergétique. Elles tournent sous Google Wear OS 6, avec la surcouche One UI 8.0 Watch de Samsung.