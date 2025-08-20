Voici les Pixel Buds 2a, des écouteurs abordables qui n’ont rien à envier aux Buds Pro

Avec les Pixel 10, Google a présenté de nouveaux écouteurs abordables : les Pixel Buds 2a. Équipés pour la première fois de la réduction de bruit active, ils adoptent le premier processeur de Google dédié aux accessoires connectés : le Tensor A1. Et ce n’est pas leur seul atout face à une concurrence très agressive. Présentation.

Comme prévu, Google a annoncé de nouveaux smartphones lors de sa conférence dédiée à sa gamme Pixel. Quatre smartphones ont été dévoilés : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Ils étaient accompagnés de la Pixel Watch 4, première montre connectée animée par le Snapdragon W5 Gen 2 de Qualcomm. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes des articles dédiés à tous ces produits. Il y avait cependant un autre invité sur scène : de nouveaux écouteurs TWS.

Mais contrairement aux attentes, ce ne sont pas des Pixel Buds Pro 3 qui ont été annoncés, mais des successeurs aux Pixel Buds A de 2021. Il s’agit des Pixel Buds 2a. Leur existence n’est pas une vraie surprise, puisqu’ils ont fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. Des indiscrétions qui laissaient entendre que ces écouteurs en auraient plus sous le coude qu’il n’y paraissait. Et c’est vrai.

La réduction active arrive dans les Pixel Buds abordables

La première vraie nouveauté des Buds 2a est la prise en charge de la réduction de bruit active. C’est une belle nouveauté, permettant à ces écouteurs de devenir très compétitifs face à des marques beaucoup plus agressives. Dans chaque écouteur, vous retrouvez des transducteurs de 11 mm (compatible avec égaliseur 5 bandes), deux micros pour les appels et la réduction de bruit, un capteur infrarouge pour la détection du port et un chipset.

Mais pas n’importe quel chipset, puisqu’il s’appelle… Tensor A1. C’est l’une des belles surprises de ces écouteurs : Google a créé son premier processeur pour accessoire connecté et l’a intégré à des écouteurs abordables. Voilà qui n’est pas courant. Le Tensor A1 apporte aussi le support de Gemini et la connectivité Bluetooth 5.4. Une connexion compatible multipoint et « Super Wideband » pour être détectable par l'application Find My.

Tiens, le boitier des Pixel Buds 2a a une batterie amovible !

L’autonomie n’est pas en reste, puisque Google annonce 7 heures d’écoute musicale avec réduction de bruit activée sur une seule charge. Et cela monte à 20 heures en ajoutant l’énergie disponible dans le boitier. Cela veut dire que ce dernier est capable de recharger presque deux fois les écouteurs. Sans réduction de bruit, l’autonomie monte à 10 heures sur une charge et 27 heures avec le boitier. Notez que ce boitier réserve une bonne surprise, puisque la batterie est amovible. Elle est donc très facile à remplacer.

Les Pixel Buds 2a sont protégés contre les éclaboussures (IP54). Ils sont plutôt légers, puisqu’ils ne pèsent que 4,7 grammes. Google affirme avoir amélioré le maintien, l’isolation passive et le confort des écouteurs. Et contrairement à certaines rumeurs, les Pixel Buds 2a n’abandonnent pas la surface tactile pour le contrôle des fonctions principales.

Finissons cette présentation avec les éléments pratiques de ces Pixel Buds 2a. Ils se déclinent en deux coloris : Iris (mauve) et Hazel (gris). En précommande dès aujourd’hui, ils seront disponibles à partir du 9 octobre 2025, soit le même jour que le Pixel 10 Pro Fold et la Pixel Watch 4. Ils seront vendus 149 euros, soit 50 euros de plus que les Pixel Buds A. Cependant, compte tenu des améliorations, cette hausse de prix n’est pas incohérente.