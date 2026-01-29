Samsung Galaxy Buds 4 : on connaît le prix des prochains écouteurs connectés et c’est une excellente nouvelle

À quelques semaines du lancement présumé des Galaxy Buds 4, une fuite révèle le prix des prochains écouteurs connectés de Samsung. Alors que l'on s'attendait à une augmentation par rapport à l'année dernière, le constructeur coréen est encore parvenu à contenir l'inflation.

On s'attend désormais à ce que Samsung dévoile ses Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro aux côtés des Galaxy S26, soit, si l'on en croit les récentes fuites, le 25 février prochain. Les écouteurs ont d'ailleurs eux-mêmes fait l'objet de plusieurs fuites, qui nous ont permis d'en apprendre plus sur leur fiche technique. On sait également que le constructeur prépare un tout nouveau design que l'on a pu apercevoir, ainsi que les fonctions habituelles pour les écouteurs.

Leur batterie fait également beaucoup débat, avec une baisse de capacité qui se profile pour le modèle de base et une augmentation pour le modèle Pro. Tout cela laisse planer une certaine incertitude concernant le prix des écouteurs. Il semblait alors très probable que Samsung décide de revoir la facture à la hausse, surtout dans un contexte particulièrement hostile pour le secteur de la tech. Mais il se murmure que le constructeur a encore fait des miracles.

Le prix des Galaxy Buds 4 devrait vous ravir

C'est le très fiable leaker billbil-kun qui dévoile cette fois l'information chez nos confrères de Dealabs. D'après lui, Samsung adopterait la même stratégie que pour ses Galaxy S26 : le maintien des prix. Ce dernière révèle en effet que les Galaxy Buds 4 seront vendus à 179€, tandis que les modèles seront eux disponibles à 249€. En France, les écouteurs seront même commercialisés via des packs comprenant un pad de charge à induction 25W, sans surcoût.

billbil-kun affirme enfin que les écouteurs seront disponibles en deux coloris en France, soit noir et blanc. Seuls les Galaxy Buds 4 noirs seront vendus en pack avec le pad à induction. En outre, le coloris Abricot annoncé lors d'une précédente n'a pas refait apparition dans les documents consultés par le leaker. Difficile de savoir si dernier sera commercialisé dans nos contrées.