Samsung Galaxy Buds 4 Pro : ce bouton discret sur le boîtier pourrait cacher une nouveauté bien pratique

Des animations de One UI 8.5, la surcouche de Samsung, ont dévoilé un premier vrai aperçu des Galaxy Buds 4 Pro, les prochains écouteurs sans fil du constructeur. Si les écouteurs eux-mêmes révèlent une évolution significative par rapport à leur prédécesseur, leur boîtier n’est pas en reste.

Les smartphones Samsung Galaxy S26, dont le lancement est attendu début 2026, devraient s’accompagner de la nouvelle itération de la surcouche du constructeur sud-coréen basée sur Android 16 QPR 2 : One UI 8.5. S’ils seront les stars de la présentation officielle, d’autres produits pourraient également être présentés, tels que les Galaxy Buds 4 Pro.

En effet, de nouvelles animations de One UI 8.5 ont fuité et on vous a partagé les informations qu’elles dévoilaient sur les prochains écouteurs sans fil de Samsung. Mais le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro mérite que l’on s’y attarde davantage, les images semblant trahir de nouvelles fonctionnalités qui seraient propres à ces accessoires.

Le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro dévoile de nouvelles fonctionnalités propres aux prochains écouteurs sans fil de Samsung

La première nouveauté, nos confrères d’Android Authority la surnomment « Find Your Phone » et elle est liée à un nouveau bouton, situé à droite du port USB-C à l’arrière. En substance, elle rappelle l’option dont sont déjà dotées les Galaxy Watch – au même titre que d’autres montres connectées – : la possibilité de faire sonner son téléphone, afin de le localiser.

En général, lorsqu’on porte ses écouteurs, même s’ils sont sans fil, notre smartphone reste à proximité. C’est bien pour cela que la fonctionnalité ne devrait fonctionner que si vos Galaxy Buds 4 Pro sont à portée de votre smartphone et toujours connectés en Bluetooth. Il suffirait d’appuyer sur le bouton du boîtier dédié à cette fonctionnalité pour la déclencher. Après tout, pourquoi pas ?

Cette fonctionnalité se différencie donc de la « Localisation de mes écouteurs » présente dans l’application Galaxy Wearable. À ce propos, il semble que le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro soit également pourvu d’une ouverture pour haut-parleur, située à gauche du port USB-C à l’arrière. Cette grille devrait, à l’image des AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4, permettre de localiser les écouteurs plus facilement grâce à des signaux sonores. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre l’officialisation de Samsung.