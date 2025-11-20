Samsung Galaxy Buds 4 Pro : ce bouton discret sur le boîtier pourrait cacher une nouveauté bien pratique

Par Le 20/11/2025 0 com

Des animations de One UI 8.5, la surcouche de Samsung, ont dévoilé un premier vrai aperçu des Galaxy Buds 4 Pro, les prochains écouteurs sans fil du constructeur. Si les écouteurs eux-mêmes révèlent une évolution significative par rapport à leur prédécesseur, leur boîtier n’est pas en reste.

galaxy buds pro 3 son aigu

Les smartphones Samsung Galaxy S26, dont le lancement est attendu début 2026, devraient s’accompagner de la nouvelle itération de la surcouche du constructeur sud-coréen basée sur Android 16 QPR 2 : One UI 8.5. S’ils seront les stars de la présentation officielle, d’autres produits pourraient également être présentés, tels que les Galaxy Buds 4 Pro.

En effet, de nouvelles animations de One UI 8.5 ont fuité et on vous a partagé les informations qu’elles dévoilaient sur les prochains écouteurs sans fil de Samsung. Mais le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro mérite que l’on s’y attarde davantage, les images semblant trahir de nouvelles fonctionnalités qui seraient propres à ces accessoires.

Lire aussi – One UI 8.5 : Samsung muscle sa meilleure fonctionnalité grâce à deux nouveautés qui vont la rendre encore plus incontournable

Le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro dévoile de nouvelles fonctionnalités propres aux prochains écouteurs sans fil de Samsung

La première nouveauté, nos confrères d’Android Authority la surnomment « Find Your Phone » et elle est liée à un nouveau bouton, situé à droite du port USB-C à l’arrière. En substance, elle rappelle l’option dont sont déjà dotées les Galaxy Watch – au même titre que d’autres montres connectées – : la possibilité de faire sonner son téléphone, afin de le localiser.

Galaxy Buds 4 Pro boîtier Find Your Phone
Crédits : Android Authority

En général, lorsqu’on porte ses écouteurs, même s’ils sont sans fil, notre smartphone reste à proximité. C’est bien pour cela que la fonctionnalité ne devrait fonctionner que si vos Galaxy Buds 4 Pro sont à portée de votre smartphone et toujours connectés en Bluetooth. Il suffirait d’appuyer sur le bouton du boîtier dédié à cette fonctionnalité pour la déclencher. Après tout, pourquoi pas ?

Cette fonctionnalité se différencie donc de la « Localisation de mes écouteurs » présente dans l’application Galaxy Wearable. À ce propos, il semble que le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro soit également pourvu d’une ouverture pour haut-parleur, située à gauche du port USB-C à l’arrière. Cette grille devrait, à l’image des AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4, permettre de localiser les écouteurs plus facilement grâce à des signaux sonores. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre l’officialisation de Samsung.


La rédaction vous conseille aussi…
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter
Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !
Réagissez à cet article !
Demandez nos derniers articles !