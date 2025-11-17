Galaxy Buds 4 Pro : Samsung prépare une évolution majeure pour ses prochains écouteurs sans fil

La fuite d’animations One UI 8.5 donne un premier vrai aperçu des futurs écouteurs sans fil de Samsung : les Galaxy Buds 4 Pro. Entre design repensé et fonctionnalité puissante, ils pourraient bien incarner une évolution significative par rapport à leurs prédécesseurs.

Si les smartphones de la gamme Galaxy S26 sont sous le feu des projecteurs, ils pourraient ne pas être les seuls produits de Samsung à être présentés en début d’année 2026. Leur lancement pourrait en effet s’accompagner de la sortie des écouteurs sans fil nouvelle génération du constructeur : les Galaxy Buds 4 Pro.

Depuis plusieurs mois, ils semblent se dévoiler peu à peu par le biais d’indices disséminés par des fuites du firmware One UI 8.5. Mais cette fois-ci, ce sont de nouvelles animations de la prochaine version de l’OS de Samsung qui révèlent le design repensé des Galaxy Buds 4 Pro et leurs fonctionnalités. Si avec la série Galaxy Buds 3 Samsung s’était inspiré d’Apple, la firme sud-coréenne semble vouloir se démarquer avec la prochaine itération.

Galaxy Buds 4 Pro : les prochains écouteurs sans fil de Samsung pourraient représenter une évolution significative

Ces animations, relayées par nos confrères d’Android Authority offrent un premier vrai aperçu du design des futurs écouteurs sans fil de Samsung. Si le design à tige apparaît conservé, il semble que le constructeur abandonne la forme anguleuse de celle des Buds 3 Pro pour privilégier une tige plus plate. Si les contrôles par pincement demeurent sur ces animations, la bande LED, elle, disparaît. Le boîtier de charge serait lui aussi remanié : il accueillerait les Galaxy Buds 4 Pro à plat, plutôt qu’à la verticale. Ce design repensé pourrait également être appliqué aux Galaxy Buds 4 standard, si Samsung poursuit sa logique Buds 3 / Buds 3 Pro.

Suite à l’analyse du code de la version de One UI 8.5 qui a fuité, les Galaxy Buds 4 Pro devraient reprendre certaines fonctions des Buds 3 Pro, comme le mode Audio 360, le contrôle adaptatif du bruit, la localisation ou encore l’appairage rapide avec un smartphone ou une tablette. Surtout, Samsung semble y introduire une nouvelle fonctionnalité puissante : les gestes de tête (ou Head Gestures dans la langue de Shakespeare).

Elle est déjà présente chez certains concurrents, tels que les WF-1000XM5 de Sony ou encore les Pixel Buds Pro 2, mais elle pourrait représenter une mise à jour majeure chez Samsung. Au-delà de simplement permettre de décrocher ou de rejeter un appel, les gestes de tête devraient permettre un nouveau contrôle mains libres, la lecture ou l’arrêt des notifications à voix haute, l’ignorance des différentes alarmes et alertes, ainsi que la possibilité de répondre aux questions fermées (oui/non) ou de clore une conversation avec un assistant IA.