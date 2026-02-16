Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Google a l'habitude de retirer des fonctions, puis de les réimplémenter quand il se rend compte que cette décision déplaît ou entraîne des désagréments. Cette fois-ci, la firme réintroduit discrètement une option d'activation du mode Conduite qu'elle avait supprimée.

Il arrive régulièrement que la firme de Mountain View supprime certaines options et fonctionnalités bien pratiques de ses applications, pour finalement faire marche arrière et les réintroduire – parfois discrètement. Cela a déjà été le cas avec un outil adoré par les utilisateurs de Google Photos et l'histoire s'apprête à se répéter avec une fonction clé de Google Messages, mais pas uniquement.

Parmi les différents modes proposés par Android figure le mode Conduite : il permet de supprimer les notifications qui pourraient distraire le conducteur en activant automatiquement le mode Ne pas déranger. Cependant, Google a supprimé une option et cette décision a eu pour effet d'activer ce fameux mode Conduite y compris sur les smartphones des passagers qui peuvent alors manquer des alertes importantes – ce qui est assez frustrant, vous en conviendrez. Mais il semble que Google ait discrètement corrigé ce désagrément en réimplémentant l'option disparue.

Google réintroduit l'option Bluetooth pour activer le mode Conduite d'Android

Auparavant, le mode Conduite pouvait se déclencher de plusieurs façons : lorsque le téléphone détectait un mouvement, lorsqu'il était connecté en Bluetooth ou les deux. Puis Google a supprimé l'activation via Bluetooth. Résultat : les passagers voyant ce mode se déclencher sur leur smartphone Android, sans même qu'il soit connecté au tableau de bord du véhicule. Ainsi, des notifications et appels importants pouvaient passer à la trappe.

Étant donné le désagrément induit par ce retrait, le géant de la tech opère un revirement. C'est la version 26.05.32 des services Google Play qui intègre cette option, selon nos confrères d'Android Authority. Pour en profiter, mettez l'application à jour, puis rendez-vous dans : Paramètres > Modes > Conduite et activez l'option Pendant la conduite. La description évoque un « Bluetooth de véhicule » : reste à savoir si l'option sera compatible avec des voitures plus anciennes ou des autoradios génériques.

Bien que le retour de cette option soit une bonne nouvelle, il reste une marge de progression. La solution de Samsung offre davantage de praticité que celle de Google puisqu'elle intègre une option supplémentaire loin d'être anecdotique : la possibilité d'activer le mode Conduite d'Android seulement lorsque le smartphone est connecté via Android Auto.

En attendant une implémentation de cette option des plus pertinentes si tant est que Google l'envisage, la firme de Mountain View travaille sur un nouveau mode équivalent au mode Conduite, mais pour les transports : le mode Transit. Il pourrait faire son arrivée dans l'une des prochaines bêtas d'Android 17.