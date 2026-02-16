VIDEO

Un MacBook en-dessous de 850 euros pour mars 2026 ? Apple serait prêt

Selon les informations de Mark Gurman, Apple s'apprête à sortir un MacBook “bon marché” dès le mois prochain. Sans sacrifier la qualité de construction et en proposant plusieurs coloris.

MacBook Air M2

Apple prépare sa révolution dans le monde des MacBook, ses célèbres ordinateurs portables au prix souvent rédhibitoire pour les budgets serrés. Un constat qui ne devrait pas changer avec la sortie du premier MacBook avec écran OLED d'ici quelques mois. Mais tout espoir n'est pas perdu. D'après Mark Gurman, journaliste toujours bien informé sur tout ce qui touche à la pomme croquée, un MacBook “low cost” arrive.

Et pas besoin d'attendre longtemps pour le voir puisqu'Apple pourrait le sortir au plus tôt en mars 2026. Le même mois, un événement se tiendrait pour présenter le nouvel appareil sous toutes les coutures. Quelques caractéristiques sont cependant déjà connues, en restant prudent sur leur exactitude tant que le produit n'a pas été dévoilé officiellement. Si elles se vérifient, on pourra dire qu'Apple n'a pas voulu tout sacrifier pour baisser le tarif.

Voici ce que la MacBook bon marché d'Apple pourrait proposer dès mars 2026

Premier changement important par rapport à un MacBook Air ou Pro : l'ordinateur portable embarque un processeur d'iPhone au lieu de la puce M habituelle. On ne sait pas lequel cela dit. La taille de l'écran passe légèrement en-dessous des 13 pouces, toujours pour rogner sur les coûts. En revanche, pas de plastique à l'horizon. Le MacBook bon marché possède un châssis en aluminium. Une décision permise par un nouveau procédé de fabrication de ce genre de coque plus rapide et plus économique.

Lire aussi – Samsung présente ses nouveaux PC portables Galaxy Book6, vous avez dit MacBook ?

Vendu surtout comme un appareil à destination des étudiants et des entreprises, ce MacBook disposera de plusieurs coloris marqués. Par le passé, Apple a déjà proposé du jaune, du vert, du bleu ou encore du rose. Rien n'indique que ce seront les couleurs retenues, mais cela vous donne une idée. Quant au prix de l'engin, il faut s'attendre à ce qu'il soit “bien en-dessous des 1 000 $“, ce qui fait au taux de change actuel environ 840 euros au maximum.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

On connait le prix en euros et la date de lancement des Xiaomi 17 et 17 Ultra

La sortie des Xiaomi 17 et 17 Ultra se précise, voici les dernières informations qui nous parviennent à propos de la disponibilité des deux smartphones haut de gamme. Comme chaque…

Plus besoin de brancher votre voiture électrique, le parking de cette résidence le fait à votre place

Dans une résidence californienne, le stationnement devient entièrement automatisé. Les conducteurs déposent leur voiture électrique à l’entrée et le système s’occupe du reste. Un bras robotique se charge même de…

Bon plan Logitech MX Keys S : le meilleur clavier sans fil bureautique passe à prix cassé !

Il n’y a rien de pire au quotidien que d’utiliser un mauvais clavier. C’est à la fois désagréable et ça fait perdre beaucoup de productivité sur du long terme. Alors…

X (Twitter) est en panne, impossible de se connecter à l’application ou au site web

Une panne touche actuellement X (Twitter), qui est devenu inutilisable dans le monde entier et sur tous les supports.   Vous n’arrivez plus à vous connecter à X (anciennement Twitter) ?…

Samsung Galaxy Buds 4 Pro : une nouvelle fuite révèle finalement l’abandon d’une fonctionnalité très attendue

Les futurs écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, ont déjà révélé presque tous leurs secrets au fil des différentes fuites. Cependant, la dernière…

PS6 : on dirait qu’il va falloir se montrer encore plus pessimiste que prévu concernant la date de sortie

Un récent rapport de Bloomberg vient corroborer les récentes rumeurs quant au report du lancement de 2026. Celui-ci va même plus loin en prophétisant une sortie qui n’aura pas lieu…

Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Google a l’habitude de retirer des fonctions, puis de les réimplémenter quand il se rend compte que cette décision déplaît ou entraîne des désagréments. Cette fois-ci, la firme réintroduit discrètement…

Samsung montre l’impressionnante caméra du Galaxy S26 Ultra… dans cette vidéo générée par IA

Samsung commence à teaser les performances photo du Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle vidéo met en avant ses capacités en basse lumière avec des images spectaculaires. Problème, le contenu de…

Android 17 pourrait changer la barre de recherche Google sur votre smartphone

La première bêta d’Android 17 est disponible et l’on remarque un petit changement concernant la barre de recherche au bas des smartphones. On dirait presque qu’elle est toujours la même,…

Windows 11 : impossible de télécharger certains ISO avec Rufus, le développeur accuse Microsoft de sabotage

Depuis quelques jours, il est impossible de télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis Rufus, l’outil qui permet de créer des clés USB bootable très facilement. Selon le…