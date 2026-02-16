Un MacBook en-dessous de 850 euros pour mars 2026 ? Apple serait prêt

Selon les informations de Mark Gurman, Apple s'apprête à sortir un MacBook “bon marché” dès le mois prochain. Sans sacrifier la qualité de construction et en proposant plusieurs coloris.

Apple prépare sa révolution dans le monde des MacBook, ses célèbres ordinateurs portables au prix souvent rédhibitoire pour les budgets serrés. Un constat qui ne devrait pas changer avec la sortie du premier MacBook avec écran OLED d'ici quelques mois. Mais tout espoir n'est pas perdu. D'après Mark Gurman, journaliste toujours bien informé sur tout ce qui touche à la pomme croquée, un MacBook “low cost” arrive.

Et pas besoin d'attendre longtemps pour le voir puisqu'Apple pourrait le sortir au plus tôt en mars 2026. Le même mois, un événement se tiendrait pour présenter le nouvel appareil sous toutes les coutures. Quelques caractéristiques sont cependant déjà connues, en restant prudent sur leur exactitude tant que le produit n'a pas été dévoilé officiellement. Si elles se vérifient, on pourra dire qu'Apple n'a pas voulu tout sacrifier pour baisser le tarif.

Voici ce que la MacBook bon marché d'Apple pourrait proposer dès mars 2026

Premier changement important par rapport à un MacBook Air ou Pro : l'ordinateur portable embarque un processeur d'iPhone au lieu de la puce M habituelle. On ne sait pas lequel cela dit. La taille de l'écran passe légèrement en-dessous des 13 pouces, toujours pour rogner sur les coûts. En revanche, pas de plastique à l'horizon. Le MacBook bon marché possède un châssis en aluminium. Une décision permise par un nouveau procédé de fabrication de ce genre de coque plus rapide et plus économique.

Vendu surtout comme un appareil à destination des étudiants et des entreprises, ce MacBook disposera de plusieurs coloris marqués. Par le passé, Apple a déjà proposé du jaune, du vert, du bleu ou encore du rose. Rien n'indique que ce seront les couleurs retenues, mais cela vous donne une idée. Quant au prix de l'engin, il faut s'attendre à ce qu'il soit “bien en-dessous des 1 000 $“, ce qui fait au taux de change actuel environ 840 euros au maximum.