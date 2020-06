Samsung Galaxy A51 5G : 6 Go de RAM, batterie 4500 mAh et photo 48 MP pour 479 euros

Samsung annonce la sortie du Galaxy A51 5G en France au mois de juin pour la modique somme de 479 euros. Equipé d’un chipset compatible 5G, il profite d’une batterie de 4500 mAh, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il sera accompagné du Galaxy A21s, smartphone économique doté d’une grande endurance.

Au mois d’avril, Huawei a dépassé Samsung au niveau mondial. Le groupe chinois compte 19 % du marché des smartphones et Samsung le suit à deux points. Les études affirment que cette situation est exceptionnelle et ne durera pas. Huawei a en effet profité du retour des consommateurs chinois dans les boutiques au mois d’avril, tandis que les pays occidentaux étaient tous soumis à un confinement et la fermeture des boutiques.

Cette forte pression de Huawei est le signe que la firme chinoise reste un adversaire de taille, malgré les restrictions techniques que la firme subit depuis maintenant plus d’un an. Samsung se doit donc d’être commercialement plus incisif. Et le Galaxy A51 5G est le fer de lance de cette stratégie. Présenté au début du mois d’avril avec le Galaxy A71 5G, ce téléphone arrive en France. Il sera présent en boutique avant la fin du mois de juin. Et son prix de vente est fixé à 479 euros.

Fiche technique complète

A ce prix, le Galaxy A51 5G devient le smartphone 5G le moins cher de chez Samsung et il se positionne face au Mi 10 Lite 5G, lequel reste moins cher de quelques dizaines d’euros. La fiche technique du Galaxy A51 5G reprend celle du Galaxy A51 classique, mais change le chipset (Exynos 980) et la batterie (4500 mAh). Le quadruple capteur photo 48+12+5+5 MP, le capteur selfie 32 MP et l’écran AMOLED 6,5 pouces sont conservés. Une seule configuration sera proposée en France, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Notez que Samsung profite de l’occasion pour annoncer la sortie en France du Galaxy A21s (ci-dessus), le smartphone entrée de gamme présenté le mois dernier. Le téléphone sera vendu à 239 euros. Une seule configuration ici aussi proposée. Elle est équipée de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Le Galaxy A21s promet d’être un champion de l’autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. Il dispose aussi d’un écran de 6,5 pouces, d’un quadruple capteur photo 48+8+2+2 MP, d’un capteur selfie de 13 MP, d’un chipset octo-core Exynos 850 et d’un lecteur d’empreinte au dos.