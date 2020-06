Huawei enterre Samsung en avril et devient n°1 mondial des ventes de smartphones

Huawei a battu Samsung en avril 2020 et a réussi à devenir temporairement le numéro un mondial. C’est ce que nous révèle la société CounterPoint Research. Selon leurs données, la firme de Shenzhen affichait 19% de parts de marché en avril 2020, contre 17% pour Samsung.

Et oui, malgré l’épidémie de coronavirus et les sanctions américaines, Huawei est parvenu à se hisser temporairement sur le toit du monde en avril 2020, comme nous l’explique Neil Shah, directeur des recherches chez Counterpoint Research. Selon ses données, Huawei est devenu le premier constructeur mondial en avril 2020 avec 19% de parts de marché, contre 17% pour Samsung.

Selon les résultats du premier trimestre 2020, le marché mondial du smartphone a souffert énormément de la pandémie de Covid-19. Les périodes de confinement décrétées un peu partout autour du globe ont lourdement impacté les ventes de tous les constructeurs. Malgré tout, Huawei est parvenu à tirer son épingle du jeu, notamment grâce au marché chinois.

À lire également : Huawei a déjà vendu 15 millions de smartphones 5G, presque autant que Samsung

Huawei peut remercier le marché chinois

En effet en mars 2020, alors que les marchés indiens, américains, sud-américains et européens fermaient leurs portes et leurs usines à tour de rôle, l’activité a commencé à reprendre en Chine. Une aubaine pour Huawei, qui pouvait s’appuyer à nouveau sur son marché le plus important. Résultat, le constructeur est le seul à afficher une croissance positive sur le marché chinois, avec une augmentation de 6% par rapport au premier trimestre 2019.

Il y a toutefois fort à parier que Samsung récupère rapidement son trône, une fois que les échanges commerciaux auront repris pour du bon. Huawei doit cette courte tête à la reprise anticipée du marché chinois. Pour rappel, Huawei a également détrôné Apple et son iPad sur le marché des tablettes en Chine. Face aux difficultés d’Apple de garantir des stocks suffisants, les utilisateurs se sont tournés vers les tablettes estampillées Huawei comme la MatePad Pro. Résultat : 40,2% de parts de marché contre 35,1% pour la firme de Cupertino.

Source : Gizmochina