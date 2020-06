Exynos 850 : Samsung dévoile un processeur qui promet une autonomie monstre

L’Exynos 850 a été présenté plus en détail par Samsung. Il s’agit d’un processeur milieu de gamme qui n’est certes pas compatible 5G, mais qui devrait être très peu gourmand en énergie. Il équipe déjà le Galaxy A21S, annoncé au mois de mai.

L’Exynos 850 a déjà été officialisé par Samsung, puisqu’il équipe le Galaxy A21s. Cependant, le SoC est resté assez mystérieux. La marque coréenne donne un peu plus de détails aujourd’hui et promet un processeur milieu de gamme non compatible 5G mais peu gourmand en énergie.

Gravé en 8 nm, le processeur est un octo-core propulsé par huit Cortex-A55 avec une fréquence turbo qui peut aller jusqu’à 2 Ghz. Pour la partie graphique, le SoC est équipé d’un GPU ARM Mali-G52 et il est compatible avec la RAM LDDR4 et le stockage eMMC 5.1. Un processeur peu gourmand en énergie sur lequel mise énormément le constructeur. C’est d’ailleurs sur ce point précis que la firme coréenne axe sa communication.

Ce SoC peut supporter un écran FHD+ (définition de 2520 x 1080 pixels), un APN jusqu’à 21,7 mégapixels (ou un double capteur de 16 et 5 mégapixels) ainsi que la vidéo en full HD à 60 images par seconde. Contrairement à certains SoC milieu de gamme comme le Qualcomm Snapdragon 765 ou le Dimensity 820 de MediaTek, l’Exynos 850 ne propose pas la 5G (mais bien Wifi 5).

Le Galaxy A21s déjà équipé

Samsung avait déjà annoncé l’Exynos 850, sans donner plus de détails sur son fonctionnement. Le SoC équipe en effet le Galaxy A21s, smartphone milieu de gamme présenté au mois de mai. Ce smartphone dispose d’une batterie de 5000 mAh. Couplé à ce processeur qui se veut peu gourmand, le smartphone pourrait apporter une autonomie très intéressante pour l’utilisateur.

Le Galaxy A21s est un smartphone à un prix très raisonnable puisqu’il sera vendu autour des 200 euros. Nous pourrions voir d’autres smartphones équipés de l’Exynos 850 arriver chez le constructeur, surtout que ça production de masse a été lancée.

