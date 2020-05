Le Galaxy A21s est un nouveau smartphone d’entrée de gamme de Samsung. Il présente un design premium ainsi qu’une fiche technique qui propose un bon capteur photo et une batterie de 5000 mAh. Il sera disponible en juin à un prix qui devrait tourner autour des 200 euros.

Samsung vient d’officialiser le Galaxy A21s, qui est donc bien conforme aux rumeurs. Il s’agit ici d’un smartphone d’entrée de gamme qui propose une fiche technique qui mise sur la photo et l’autonomie. Il offre un design digne d’un produit premium, avec notamment son écran sans bords et son poinçon en haut à gauche, destiné à accueillir la caméra frontale. Un capteur d’empreintes est présent sur la face arrière et le smartphone sera disponible en quatre couleurs : noir, blanc, bleu et rouge.

Il est équipé d’un écran de 6,5 pouces d’une définition de 1600×820 pixels, adoptant ainsi un ratio de 20 :9. C’est le premier smartphone de la marque à avoir le nouveau processeur Exynos 850, destiné aux terminaux peu puissants. Il proposera, selon les modèles, 3, 4 ou 6 Go de RAM. Pour le stockage, Samsung offre le choix entre 32 Go et 64 Go. Cette mémoire est extensible via une misroSD jusqu’à 512 Go. Il n’est compatible que 4G.

Le Galaxy A21s mise sur sa batterie

Ce qui fait sortir le smartphone du lot par rapport à la concurrence, c’est d’abord son capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/2.0. Il est accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

La batterie de 5000 mAh est également très intéressante, plus élevée que la plupart des smartphones de sa gamme. A titre d’exemple, le RedMi Note 8 Pro, vendu un peu plus de 200 euros salué pour son autonomie, est équipé d’une batterie de 4500 mAh. Nous pouvons donc espérer une très bonne autonomie pour ce smartphone de Samsung.

Le Galaxy A21s n’a pas encore de prix, mais il devrait tourner autour des 200 euros. Il sera disponible dans le courant du mois de juin.