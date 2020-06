Samsung Galaxy A01 : la variante avec batterie amovible sera aussi moins bien équipée

Samsung prépare un smartphone doté d’une batterie amovible et décliné du Galaxy A01. Ce smartphone, particulièrement abordable, a été croisé dans les bases de données Geekbench où sa configuration a été dévoilée. Et il est largement moins bien équipé que le modèle d’origine.

Le catalogue de Samsung est l’un des rares où l’écart de prix entre le smartphone le plus onéreux et le modèle le plus abordable est aussi grand. La firme coréenne couvre en effet toutes les gammes de prix, de 100 euros environ pour le Galaxy A01 à plus de 2000 euros pour le Galaxy Fold. Et entre les deux, vous retrouvez bien sûr les Galaxy A (comme le Galaxy A51), les Galaxy S (comme le Galaxy S20), les Galaxy M (notamment en Inde), le Galaxy Xcover Pro et le Galaxy Z Flip.

Lire aussi – Samsung et Gorilla Glass développent le verre ultra-fin des smartphones pliables de 2021

Et l’écart entre le plus cher et le moins cher devrait encore grandir. En effet, une déclinaison du Galaxy A01 serait en cours de finalisation. Son numéro de série est SM-A013F. Nous avons évoqué ce téléphone dans nos colonnes au mois de mai, quand sa batterie a obtenu sa certification. Une batterie dont la capacité atteint 3300 mAh. Une batterie qui sera son principal argument de vente : elle est plus importante que celle du Galaxy A01 (300 mAh de plus), mais elle sera amovible, offrant à l’utilisateur la possibilité de la changer facilement.

Chipset quad-core MediaTek et 1 Go de RAM

Pour le reste, le SM-A013F profitera d’une configuration moins intéressante encore que celle du Galaxy A01. C’est ce que révèle Geekbench. Le téléphone y a en effet été croisé, révélant certains éléments de sa fiche technique. Nous y apprenons que le chipset serait un MediaTek MT6739 (quad-core cadencé à 1,5 GHz) et la quantité de RAM ne dépasserait pas 1 Go. Cela serait cependant suffisant pour y faire tourner Android 10. Des indices qui semblent confirmer que son prix de vente sera plus bas encore que celui du Galaxy A01.

Vendu autour de 100 euros, celui-ci est en effet le moins cher de tous les smartphones de Samsung sortis en 2020. Équipé d’un écran TFT de 5,7 pouces avec une encoche pour le capteur selfie, il est animé par un Snapdragon 439, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, une batterie de 3000 mAh et Android 10. Côté photo, il est pourvu d’un double capteur à l’arrière 13+2 mégapixels et d’un capteur selfie de 5 mégapixels.

Source : Geekbench