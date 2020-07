Samsung Galaxy A51 et A71 : une mise à jour leur offre les meilleures options du S20

Samsung déploie actuellement une mise à jour à destination des Galaxy A51 et A71. Pour l’occasion, Samsung n’a pas été avare en ajouts puisque le constructeur offre à ses deux smartphones certaines des fonctionnalités de son haut de gamme, le Galaxy S20.

La toute dernière mise à jour dont profitent les Galaxy A51 et A71 a de quoi ravir les possesseurs de ces deux smartphones de milieu de gamme. Les deux modèles héritent en effet des fonctionnalités Single Take et Night Hyperlape empruntées entre autres au Galaxy S20 sorti en février dernier. De quoi bénéficier de certaines des options d’un haut de gamme pour une somme finalement bien plus modique.

Les A51 et A71 profitent de fonctions empruntées aux S20

Single Take permet d’effectuer toute une série de photos durant un laps de temps variant de 3 à 10 secondes. Chaque photo est ensuite analysée par l’intelligence artificielle de l’appareil, qui n’en sélectionne à l’arrivée que dix. Les 10 meilleurs clichés vous sont ainsi proposés et c’est à vous de retenir celui (ou ceux) qui figurera dans votre galerie photo.

Le mode Night Hyperlapse propose quant à lui d’améliorer vos photos prises de jour comme de nuit, mais dans des conditions de faible de luminosité. Un filtre est appliqué sur le cliché afin d’en faire ressortir certains éléments. Et si le filtre proposé ne vous convient pas, il vous est parfaitement possible d’ajuster les réglages et de créer ainsi votre propre. Les fonctionnalités en question avaient déjà profité aux S10 et Note 10 un peu plus tôt dans l’année.

Enfin, les deux A51 et A71 profitent d’une petite update dédiée à la mise au point manuelle et à la vitesse d’obturation. Les deux appareils profitent d’autres fonctionnalités, non liées à la photo cette fois. Leur clavier virtuel est par exemple capable de traduire instantanément du texte, tandis que l’application Gallery peut regrouper des images similaires et faciliter ainsi la navigation entre chaque cliché.

Si Samsung n’a pas encore donné de précision quant à la date exacte de déploiement de cette update, le site GSMArena rapporte que ces fonctionnalités sont disponibles sur le A51 depuis le mois dernier.