On connaît la date de lancement du Samsung Galaxy Z Trifold et c’est pour bientôt

Il se pourrait bien que la date de lancement du Galaxy Z Trifold ait fuité. Et si l'on en croit les leakers, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de découvrir officiellement le premier smartphone pliable en 3 de Samsung. En prime, quelques informations supplémentaires sur sa fiche technique nous sont également parvenus.

Cela fait plusieurs mois que le Galaxy Z Trifold fait parler de lui et pourtant, les leakers n'ont pas toujours pas réussi à se mette d'accord sur une date de sortie. Pendant un temps, nous avons cru que Samsung nous présenterait son premier smartphone pliable en 3 le 29 septembre dernier, en même temps que son casque de réalité mixte. Mais cela n'a finalement pas été le cas, nous laissant ainsi dans le flou quant à la fenêtre de sortie du téléphone.

Pourtant, la multitude de fuites laisse entendre que le constructeur serait bientôt prêt à lever le voile sur ce dernier. Des soupçons finalement confirmés aujourd'hui par le leaker UniverseIce. Sur son compte X (anciennement Twitter), celui-ci cite en effet un média coréen qui indique enfin une nouvelle date de lancement pour le smartphone pliant. Et effectivement, c'est désormais une affaire de jour avant que Samsung nous le présente.

Sur le même sujet – Galaxy Z TriFold : le prochain smartphone pliant en 3 de Samsung se dévoile encore davantage

Samsung dévoilerait son Galaxy Z Trifold d'ici quelques jours

Il semblerait donc que la présentation ait lieu le 5 décembre prochain. IceUniverse ayant maintes fois prouvé être digne de confiance, on peut raisonnablement tabler sur le fait que cette fuite vise juste. D'autant que celle-ci ne se contente pas de livrer une date de sortie pour le smartphone, mais ajoute également quelques détails de sa fiche technique. On apprend ainsi que Galaxy Z Trifold arborera un écran externe de 6,5 pouces, tandis que l'écran interne mesurera 10 pouces.

Autre détail intéressant (surtout chez Samsung) : la fuite assure que le smartphone sera équipe d'une batterie de 5600 mAh. Du reste, ce dernier reste encore bien mystérieux, si ce n'est son système très ingénieux pour prendre des selfies. Pour rappel, le Galaxy Z Trifold a déjà fait une apparition en public, à l’occasion de la conférence APEC 2025. Encore un indice qui confirme un lancement très prochain.