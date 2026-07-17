Samsung explique pourquoi Spider-Man utilise un Galaxy Z Flip 8

Spider-Man troque son smartphone Sony contre un Galaxy Z Flip 8 de Samsung. La marque sud-coréenne le justifie dans une nouvelle publicité vantant les mérites de ses modèles pliables.

Qu'un personnage de film se serve à l'écran d'un objet existant, c'est très courant. Le placement de produit existe depuis des dizaines d'années et les constructeurs de smartphones ne manquent pas d'y faire appel quand ils en ont l'occasion. Prenez Spider-Man par exemple. Jusqu'à présent, le super-héros se servait d'un mobile Xperia de Sony dans chaque adaptation. Logique puisque l'entreprise japonaise détient les droits de la franchise.

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Mais dans le prochain Spider-Man : Brand New Day, Peter Parker change d'écurie pour passer à un pliable de Samsung, en l'occurrence les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8, attendus pour le 22 juillet 2026. Dans les faits, Samsung a payé Sony, rien de plus. Sauf que la firme sud-coréenne a choisi d'enfoncer le clou en créant une publicité expliquant pourquoi l'homme araignée a fait ce choix. En vantant les mérites de ses autres produits au passage.

Samsung vante ses smartphones pliables Z Flip et Z Fold à l'aide de Spider-Man

Dans la vidéo ci-dessous, sans Tom Holland, mais avec Jacob Batalon (Ned), Spider-Man rentre chez lui et jette des smartphones brisés dans un bac qui en contient déjà beaucoup. Aucun ne résiste à la violence des combats qu'il mène. C'est alors que son IA lui suggère un autre modèle et lui propose de le fabriquer directement : un Galaxy Z Flip 8. L'imprimante crée aussi un Galaxy Z Fold 8 utilisé pour communiquer avec l'inspecteur DeWolff, personnage avec qui travaille Spider-Man dans Brand New Day.

En plus des deux futurs smartphones pliables de la marque, on peut voir que Ned porte une Galaxy Watch Ultra et même repérer un taxi Galaxy. Il aurait été plus logique que Spider-Man se tourne vers un mobile conçu pour être résistant, par exemple le Galaxy XCover 7 Pro en restant chez Samsung. Mais peut être que la technologie Flex Titanium des Z Flip 8 et Z Fold 8 ont fait pencher la balance en leur faveur.