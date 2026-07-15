Flex Titanium : Samsung explique comment la pliure devient presque invisible sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8

Samsung présente sa nouvelle technologie Flex Titanium, qui va permettre de rendre la pliure des écrans pliables des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 bien moins visible.

Galaxy Z Fold Wide
Crédit : Android Headlines

Il y a quelques jours, on pouvait voir le Galaxy Z Fold 8 Ultra à l'œuvre dans une vidéo montrant une pliure quasiment invisible, confirmant que Samsung a réalisé des progrès significatifs en la matière. Aujourd'hui, le constructeur partage justement des informations sur sa nouvelle technologie Flex Titanium, qui permet justement de réduire la marque laissée par les pliages et dépliages sur l'écran, corrigeant l'un des problèmes majeurs rencontrés par les utilisateurs sur ce type d'appareil.

“La technologie Flex Titanium repose sur deux composants intégrant du titane : un film en alliage de titane et une plaque de titane. Ensemble, ils permettent un équilibre parfait entre finesse, flexibilité et solidité”, explique Samsung. Le constructeur ajoute que le choix du titane s'est imposé car ce matériau répond à ses exigences sur trois critères clés : il est suffisamment solide pour résister aux chocs, suffisamment flexible pour supporter les pliages et suffisamment fin pour s’intégrer à la structure de l’appareil.

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : ce que va changer Flex Titanium pour les écrans pliables

Pour Samsung, incorporer du titane à la structure fine et flexible d’un écran pliable a constitué un défi technique d'envergure. Le fabricant a finalement réussi à l'intégrer dans deux éléments essentiels : un film en alliage de titane et une plaque de titane, tous deux positionnés sous la dalle OLED.

Flex Titanium Samsung
Crédit : Samsung

Le film en alliage de titane offre une rigidité mécanique 20 fois supérieure, précise la marque. Quant à la plaque en titane, elle permet d'éliminer les bulles d’air entre l’écran et l’adhésif de la plaque, tout en améliorant la stabilité et en conservant la flexibilité lorsque l’écran est déplié. D'ailleurs, plier et déplier le Galaxy Z Fold 8 devrait être plus agréable que sur les générations antérieures.

Samsung fait savoir que Flex Titanium va équiper “la prochaine génération d’appareils pliables Galaxy”. On sait déjà avec certitude que les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra sont concernés, il semble que le Galaxy Z Flip 8 le soit aussi. Les trois modèles seront lancés le 22 juillet prochain lors d'une conférence Galaxy Unpacked. On peut aussi parier qu'on retrouvera Flex Titanium dans le premier iPhone pliable, attendu dans quelques mois.


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