Google Contacts : une nouveauté très attendue s’invite enfin dans l’application

C’est dans l’air depuis quelques mois : Google développe une nouvelle fonction inspirée du NameDrop d’Apple afin de faciliter le partage de proximité entre appareils Android. Elle ne sera pas disponible tout de suite, mais la firme en inaugure d’ores et déjà les prémices, à commencer par une nouveauté pour l’application Contacts.

Après avoir donné un grand coup de pied dans la fourmilière en amorçant la compatibilité entre Quick Share et AirDrop en fin d’année dernière, la firme de Mountain View s’attelle maintenant à faciliter le transfert de fichiers par simple rapprochement entre appareils Android.

Cette initiative prend la forme d’une fonctionnalité, toujours en cours de développement, baptisée Tap to Share – qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement du service NameDrop d’Apple. Et Google est déjà en train de déployer au sein de son application Contacts une nouveauté très attendue qui s’intègrera dans cette future fonction.

Lire aussi – Votre smartphone Android n’est pas compatible AirDrop ? Google lance une alternative pour partager des fichiers à un iPhone

Google déploie enfin une section « Vos infos » dans son application Contacts

Cette nouveauté, repérée dans la version 4.83.13.940538822⁠ de Google Contacts par nos confrères d'Android Authority, c’est une section « Your info » (littéralement : « Vos infos »). Concrètement, sa vocation est de vous simplifier le partage de vos coordonnées avec d’autres personnes.

D’abord, elle est stratégiquement placée tout en haut de l’écran. Ensuite, vous pouvez y renseigner votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Ainsi, dès que vous souhaiterez partager vos informations de contact avec quelqu’un, vous n’aurez qu’à vous rendre dans cette nouvelle section.

Tap to Share vos infos section Google Contacts
Crédits : Android Authority

Lire aussi – Google travaille à simplifier l’échange de fichiers entre famille via Quick Share

Puisque Vos infos s'intégrera dans la future fonctionnalité Tap to Share de Google, lorsque cette dernière sera lancée officiellement transmettre vos coordonnées devrait devenir aussi simple que de payer sans contact avec votre smartphone.

Notez que, si pour le coup cette nouveauté concerne l’application Contacts, Tap to Share devrait aller encore plus loin que NameDrop d'Apple en matière de données échangées. En plus des coordonnées de contact, la version de Google permettra aussi de partager des photos, des vidéos, des liens, des localisations et « bien plus ».


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