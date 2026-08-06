One UI 9 : Samsung révèle quand la prochaine bêta sera disponible sur les Galaxy S26

Alors que One UI 9 est déjà disponible en version stable sur les Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8, les autres utilisateurs de Samsung attendent toujours la prochaine bêta. Le constructeur s’est excusé pour l’attente et a livré une fenêtre de sortie pour cette dernière.

Si vous utilisez un smartphone Samsung, vous ttendez probablement que la mise à jour vers One UI 9 arrive enfin. Celle-ci permettra en effet aux Galaxy compatibles de passer pleinement sur Android 17 et de profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités. À l’heure actuelle, seuls les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, les nouveaux téléphones pliants de Samsung, profitent de la version stable de la surcouche.

Pour les autres, il faut attendre encore un peu. À vrai dire, si vous ne possédez pas la Galaxy S26, le dernier flagship du constructeur, il faudra même attendre encore plus. Si cela peut vous consoler, même les propriétaires du smartphone commencent à perdre patience. En effet, sur les forums de la communauté, beaucoup se demandent quand la prochaine bêta sera disponible. Pour rappel, la dernière a été déployée vers la mi-juillet.

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Voici quand la prochaine bêta de One UI 9 sera disponible

Ils furent tellement nombreux à se poser la question qu’un membre de l’équipe de Samsung a fini par prendre la parole et donner quelques nouvelles. Après s’être excusé pour l’attente, celui-ci a annoncé que la cinquième et prochaine bêta de One UI 9 sera déployée courant de la semaine prochaine. Aucune date précise n’a été donnée pour le moment. Il est donc possible que, de notre côté du globe, il faille encore attendre la semaine suivante pour y avoir droit, les bêtas étant d’abord disponibles en Corée du Sud et dans quelques autres pays.

L’employé de Samsung explique que le constructeur travaille actuellement à améliorer la stabilité de la mise à jour, ce qui, in fine, sera bénéfique pour n’importe qui prévoyant de l’installer. Comme d’habitude, les Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra pourront la télécharger. Pour les autres, notamment les modèles plus abordables éligibles, il faudra attendre encore un peu.