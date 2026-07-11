Les trous noirs pourraient se reproduire entre eux : un nouveau scénario fascinant se dessine

L'origine des trous noirs ne cesse d'intriguer les scientifiques. Et, selon une nouvelle étude, certains d'entre eux se seraient formés via un processus bien particulier…

Les trous noirs sont aussi mystérieux que terrifiants. D'une puissance difficilement imaginable, ces derniers dévorent littéralement tout sur leur passage. D'ailleurs, l'un d'entre eux déchire littéralement une étoile. Un autre trou noir crache un vent si violent qu'il dépasse l'imagination des scientifiques. Ces derniers étudient en permanence ce phénomène cosmique, enveloppé de mystère, notamment en ce qui concerne sa création.

On sait que les trous noirs existent depuis les débuts de l'Univers. Toutefois, leur origine reste un mystère sur plusieurs points. Et si un nouveau scénario explique la naissance des premiers trous noirs de l'Univers, de nouvelles théories sont en train d'émerger. L'une d'entre elles concerne la fusion de deux trous noirs.

Une nouvelle étude, publiée dans la Physical Review Letters, se penche en effet sur ce phénomène cosmique. Dans ce cadre, les chercheurs ont étudié pas moins de 155 systèmes de trous noirs binaires, orbitant les uns autour des autres. Et, selon les scientifiques, certains d'entre eux pourraient finir par se rapprocher jusqu'à fusionner, donnant ainsi naissance à des « trous noirs de seconde génération ».

Fusion de trous noirs : un phénomène pas si rare que ça

« Dans l'Univers, les trous noirs fusionnent en permanence », explique Cailin Plunkett, du Massachusetts Institute of Technology. « Nous commençons désormais à voir se dessiner un tableau relativement cohérent, dans lequel une part non négligeable des trous noirs provient de ce processus répété. »

Et ce genre de processus ne serait pas si rare, loin de là. En effet, sur la centaine de doubles trous noirs observés, pas moins de 14 % d'entre eux résulteraient d'une précédente fusion. Pour rappel, la plupart des trous noirs naissent suite à l'effondrement explosif d'une étoile massive.

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Mieux encore, les scientifiques estiment que la naissance d'un trou noir de seconde génération via une fusion serait un phénomène qui pourrait se reproduire sans limite. « Ce mécanisme peut potentiellement se reproduire à l'infini, simplement parce que ces environnements extrêmement denses regorgent d'étoiles et de trous noirs », poursuit Cailin Plunkett. « Pourtant, nous avons bel et bien observé des trous noirs aussi massifs. La véritable question est donc : d'où viennent-ils ? »

Affaire à suivre, donc…