Alien Earth saison 2 : Disney+ frappe fort, plusieurs stars de Game of Thrones au casting

Le casting de la deuxième saison d'Alien : Earth s'agrandit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec Alien : Earth saison 2, Disney+ se paie un casting de choix, qui devrait ravir les fans de Game of Thrones.

Certains acteurs semblent éternellement liés à une franchise. On pense par exemple à l'irrésistible Robert Downey Jr., qui a incarné le célèbre Iron Man (Tony Stark) dans d'innombrables films. Et si celui-ci a accepté de passer le flambeau, l'acteur sera toujours connu pour ce rôle. Mais parfois, certaines franchises peuvent se croiser. On pense ici à la série Netflix Stranger Things, qui a accueilli une star de Terminator dans sa saison 5. Mais passons au sujet du jour.

Lancée l'année dernière, Alien : Earth de Disney+ nous plonge dans l'univers dystopique de Ridley Scott, qui produit d'ailleurs la série. Et, contrairement à la plupart des films de la franchise, celle-ci ne se déroule pas dans l'espace. En effet, les péripéties de la série Disney+ ont lieu sur notre bonne vieille Terre, quelques années avant les événements du tout premier film Alien, sorti en 1979.

Et bonne nouvelle pour les fans : Alien : Earth va avoir droit à une deuxième saison. Celle-ci devrait inclure la plupart des personnages originaux ayant survécu aux événements de la première saison. Toutefois, elle se dote également d'une flopée d'acteurs connus pour avoir joué dans la mythique série Game of Thrones d’HBO.

Alien : Earth saison 2 : les acteurs de Game of Thrones s'enchaînent

Tout d'abord, on retrouve le célèbre Peter Dinklage. Celui-ci est bien évidemment connu pour avoir incarné Tyrion Lannister dans les huit saisons de Game of Thrones. Mieux encore : l'acteur tiendra un rôle majeur, sans que l'on sache encore lequel.

Mais ce n'est pas tout. En effet, Alien : Earth saison 2 s'offre une autre star de Game of Thrones. Il s'agit de Jerome Flynn, qui incarnait Bronn, le tueur à gages flegmatique de la série HBO. Et, fait amusant, celui-ci est l'un des meilleurs « amis » de Tyrion (Peter Dinklage) dans la série.

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Et les fans de Game of Thrones ne sont pas au bout de leurs surprises. En effet, le casting de la deuxième saison d'Alien : Earth compte également Sam Spruell. Après avoir joué dans des films tels que Taken 3 ou encore Démineurs, celui-ci a incarné le prince Maekar Targaryen dans la série A Knight of the Seven Kingdoms. Cette dernière se déroule elle aussi dans l'univers de George R. R. Martin, à qui l'on doit Game of Thrones.

Source : Écran Large