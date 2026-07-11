Votre montre connectée est trop lente ? La Samsung Galaxy Watch 9 ne connaîtra pas ce problème

Samsung a opté pour une nouvelle puce Qualcomm pour équiper sa Galaxy Watch 9. Le gain de performances est impressionnant.

samsung galaxy watch 8

La navigation sur smartwatch peut parfois s'avérer frustrante. Entre les contrôles pas toujours intuitifs, qu'ils soient tactiles ou par molette et boutons, et un système qui a souvent tendance à tourner au ralenti, la qualité de l'expérience n'est pas toujours au rendez-vous. Sur ce dernier point, la prochaine génération de montres connectées de Samsung ne devrait pas rencontrer de problèmes. Sa nouvelle puce affiche des performances de haute volée promettant une belle fluidité.

Les différents modèles de Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2 seront équipés du SoC Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Ce composant a été dévoilé (sans entrer dans les détails techniques) lors du dernier MWC et on sait qu'on le retrouvera aussi dans les Pixel Watch 5 de Google.

Le Snapdragon Wear Elite de la Galaxy Watch 9 se révèle

Un test réalisé sur l'outil Geekbench nous donne un aperçu des performances de cette fameuse puce Snapdragon Wear Elite, qui semble très prometteuse. Elle obtient un score de 573 sur un seul cœur, et de 1 069 en multi-cœur. Ces résultats sont plus de 50 % plus élevés que ceux obtenus par la puce Exynos W1000 utilisée sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch Ultra de la génération précédente. Un bond bienvenu qui devrait permettre d'obtenir une utilisation plus confortable.

Snapdragon Wear Elite
Crédit : Geekbench

Ce benchmark nous donne également des informations quant aux caractéristiques techniques de la puce. Son architecture est basée sur cinq cœurs CPU, dont quatre Cortex-A55 cadencés à 1,96 GHz et un dernier Cortex-A78C plus performant avec une fréquence d'horloge à 2,11 GHz. Côté GPU, nous relevons la présence d'un Adreno 622, tandis que l'appareil de test comportait 4 Go de RAM.

Les mesures ont été prises sur un appareil tournant sous Android 16, c'est-à-dire sous Wear OS 6. Il n'a donc pas encore été mis à jour vers Wear OS 7, qui est sorti il y a quelques semaines en même temps qu'Android 17. On sait que One UI 9 Watch sera basé sur Wear OS 7 et que cette version pourrait être disponible dès le lancement des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2.


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