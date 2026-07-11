TV OLED S85H 4K Samsung : vite, profitez de 440 € de réduction sur l’une des meilleures TV OLED du marché

Si vous cherchez à vous offrir une TV avec une qualité d’image exceptionnelle, il ne faut pas chercher midi à 14h et choisir un modèle avec une dalle OLED. Et tant qu’à faire, vous pouvez craquer pour l’un des modèles les plus récents de la marque n°1 des TV : la TV OLED S85H 4K Samsung de 55 pouces. Vous auriez tort de ne pas le faire puisque vous bénéficiez en ce moment d’une baisse de prix de 440 € en cumulant la promotion en cours avec le code SUMMER10 !

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Que ce soit pour regarder les grands évènements sportifs de l’été, pour profiter d’un bon film le soir, pour binge-watcher la dernière série à la mode, pour s’éclater sur une partie de jeu vidéo endiablée ou tout simplement pour regarder la TV, il est important d’avoir un téléviseur de qualité. Et évidemment, le meilleur moment pour s’équiper, c’est pendant les Soldes !

En ce moment, sur le site de Samsung, vous pouvez vous offrir un modèle récent qui offre d’excellentes caractéristiques à prix réduit. Ainsi, la TV OLED S85H 4K Samsung de 55 pouces est normalement en vente pour 1790 €. Mais à l’occasion des Soldes d’Été, elle est affichée en promotion à seulement 1490 €, soit une belle baisse de prix de 300 €. Et ça n'est pas tout ! Du 10 au 13 juillet, vous avez 10 € de réduction supplémentaire tous les 100 € d'achat avec le code SUMMER10. Cette excellente TV vous revient donc à 1 350 € !

TV Samsung OLED S85H : une TV OLED 4K sans compromis

Quand on cherche à s’offrir une bonne TV, on se tourne généralement vers une dalle OLED. Et non sans raison puisque cette technologie offre un niveau de contraste infini, avec des noirs profonds. Avec la TV Samsung OLED S85H, vous bénéficiez de l’OLED HDR qui rajoute en plus une excellente luminosité. Ce modèle est aussi certifié Pantone, ce qui signifie qu’il reproduit parfaitement les rendus de couleur.

Le Samsung S85H tourne avec le puissant processeur NQ4 AI Gen2. Avec ses 20 réseaux neuronaux, cette puce offre une expérience 4K optimale. Elle permet aussi de faire fonctionner les technologies liées à l’IA comme 4K AI Upscaling, Color Boost Pro ou Reel Depth Enhancer. Vous obtenez ainsi la meilleure image possible en toute circonstance.

Les gamers n’ont pas été oubliés par Samsung puisqu’on retrouve des fonctionnalités comme Motion Xcelerator 120 Hz, NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium qui garantissent une expérience de jeu ultra-fluide, sans saccade et stable.