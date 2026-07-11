Vous détestez l’IA sur Android ? Google prépare enfin cette option très attendue

L'intelligence artificielle sur Android, on l'aime ou on la déteste. Et, bonne nouvelle pour les utilisateurs les moins friands d'IA, Google s'apprêterait à lancer une option permettant à celle-ci d'être beaucoup moins présente…

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Crédit photo : 123rf

En 2026, Google injecte toujours plus d'IA dans ses produits, pour le meilleur comme pour le pire. Et parfois, surtout pour le pire. Les résumés IA de l'entreprise racontent souvent n'importe quoi. D'ailleurs, la firme de Mountain View a retiré ses résumés IA après avoir donné des conseils santé dangereux. La nouvelle enceinte Google Home boostée à l'IA est, quant à elle, victime d'un bug fatal qui empêche son installation.

Mais cela n'empêche pas le géant du numérique de continuer sur sa lancée, notamment sur Android. Google est par exemple en train de déployer un agent d'IA, présenté comme « votre assistant personnel disponible 24h/24 et 7j/7 ». Le géant du numérique a également déployé un mode IA pour son célèbre moteur de recherche. Toutefois, certains utilisateurs préfèrent se passer d'intelligence artificielle.

Et pourtant, Google continue le forcing et préparerait un nouveau gadget d'IA. Il s'agit d'Android Halo, une icône intimement liée aux systèmes d'intelligence artificielle de l'entreprise. Située à l'extrémité gauche de la barre d'état, celle-ci est censée vous permettre d'interagir facilement avec l'IA en signalant diverses informations, comme les tâches en cours.

Android Halo : une mystérieuse fonctionnalité au programme

Malgré tout, certains utilisateurs Android pourraient ne pas apprécier Android Halo, qui est en mesure d'attirer votre attention à tout moment. Et, bonne nouvelle, Google préparerait un moyen de s'en passer.

C'est en tout cas ce que suggèrent certaines lignes de code repérées par Android Authority dans Android Canary 2607. Celles-ci évoqueraient une nouvelle section, baptisée « Barre d'état ». Cette fonction disposerait de plusieurs options. L'une d'entre elles comprendrait un interrupteur permettant d'afficher ou de masquer l'icône de l'agent IA de Google sur votre smartphone Android.

Il est par ailleurs important de noter qu'Android Halo ne sera pas disponible sur l'ensemble des appareils. En effet, l'icône nécessitera la prise en charge d'Agent Task, une fonctionnalité dont la nature reste, pour l'instant, inconnue.

Certaines lignes de code incluent en effet des messages tels que « Nécessite que la fonctionnalité Agent Task soit prise en charge par l'appareil. » ou encore « La fonctionnalité Agent Task n'est pas prise en charge sur cet appareil. »


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