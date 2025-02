Google veut vous inciter à écrire avec votre voix, voici comment

Le clavier Android Gboard va faire en sorte que la saisie vocale soit plus facile d'accès et plus intuitive dans son utilisation. La solution choisie est en cours de déploiement chez certains utilisateurs.

Comment écrivez-vous vos messages depuis un smartphone ? En faisant courir vos pouces avec dextérité sur le clavier virtuel jusqu'au point final ? En commençant vos mots puis en sélectionnant le bon parmi les deux ou trois propositions d'auto-complétion qui s'affichent ? Ou alors vous êtes de ceux qui appuient sur l'icône représentant un micro, parlent et laissent la retranscription faire le reste ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais si la vôtre est la dernière citée, vous allez adorer ce qui suit.

Le clavier de Google, Gboard, celui que la majorité des gens utilisent sous Android, teste une manière de mettre en avant la saisie vocale. La nouvelle option est à l'essai et certains utilisateurs la voient dans la version bêta 15.0.03.717871796 de l'application. Son principe est très simple, mais devrait inciter plus de personnes à délaisser l'appui sur les touches au profit de l’énonciation des messages à haute voix.

Gboard met en avant la saisie vocale pour une utilisation facilitée

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, à droite, il s'agit d'une barre dédiée qui prend place au-dessus du clavier. À gauche, elle comprend un bouton Retour et un bouton “i” affichant les commandes vocales prises en charge. À droite, deux flèches pointant vers le bas permettent de minimiser le clavier, tandis que le micro sert à lancer la saisie à la voix. Quand cette dernière est active, l'espace au milieu de la barre affiche Parlez (Speak Now). Sinon, vous verrez la mention Pause ou En pause, selon la traduction retenue.

Quand vous ne parlez plus, des suggestions de commandes vocales apparaissent. Enfin, minimiser le clavier à l'aide de la touche dédiée change légèrement l'agencement des boutons, notamment pour ajouter celui qui permet de redéployer le clavier. La version finale de la nouvelle barre arrivera à une date encore indéterminée.

Source : Android Authority