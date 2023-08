iOS 17 va retranscrire vos messages vocaux à l’écrit, plus besoin de les écouter

Avec iOS 17, Apple va introduire une nouvelle fonctionnalité baptisée Live Voicemail, qui rédige une version écrite des messages vocaux. Si vous ne pouvez pas écouter votre répondeur dans la foulée, mais que vous souhaitez tout de même connaître le sujet de l’appel, cette option est une excellente alternative. Toutefois, sur l’anglais est compatible à l’heure actuelle.



Voilà quelques jours qu’iOS 17 est disponible en bêta, l’occasion de découvrir progressivement les nouveautés apportées par le futur système d’exploitation des iPhone. Il faut dire qu’elles ne manquent pas : entre le mode Standby, la simplification du code de déverrouillage ou encore le partage de localisation via Messages, il y aura de quoi faire pour les utilisateurs au lancement. Et ce n’est pas terminé, puisqu’une autre fonctionnalité a également attiré notre attention.

Vous avez probablement déjà reçu un appel à un moment où il vous était impossible de répondre, ainsi que d’écouter le message vocal laissé sur votre répondeur. Si vous avez tendance à être assez impatient lorsque cela arrive, Apple a pensé à vous. Une nouvelle fonctionnalité, disponible directement dans l’application Téléphone et baptisée Live Voicemail, se chargera pour vous de retranscrire à l’écrit le contenu du message vocal en question.

Plus besoin d’écouter les messages sur son répondeur avec iOS 17

Pour s’en servir, rien de plus simple. Voici la marche à suivre :

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton Répondeur La personne au bout du fil laissera alors directement un message sur votre boîte vocale Laissez Live Voicemail retranscrire automatiquement le contenu du message à l’écrit

Libre à vous de le consulter de suite, ne serait-ce que pour savoir si vous devez rappeler rapidement votre correspondant ou non, ou de le garder bien au chaud pour plus tard. Attention, il y a cependant un petit hic. Pour le moment, la fonctionnalité ne concerne que les messages en anglais. On imagine qu’un support pour le français sera implémenté à l’avenir, mais on ignore encore quand. Notez qu’il est également possible de désactiver cette dernière depuis Réglages > Téléphone > Live Voicemail.