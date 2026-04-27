Galaxy Glasses : découvrez le look des premières lunettes connectées de Samsung

Samsung va bientôt lancer ses premières lunettes connectées boostées à l'IA. Leur design a fuité, on sait donc à quoi elles vont ressembler.

lunettes samsung
Crédit : Android Headlines

Les Galaxy Glasses, nom supposé des futures lunettes connectées de Samsung, font de plus en plus parler d'elles. Récemment, elles avaient déjà fait leur apparition dans une build de One UI 8.5, laissant présager une disponibilité prochaine à venir. Désormais, le produit fuite sous forme de rendus, partagés par Android Headlines, qui nous donnent un aperçu assez détaillé de son design.

Premier enseignement à en tirer, ces lunettes sont dépourvues d'écran. Elles ne peuvent donc pas afficher des informations en réalité augmentée. Un tel appareil est bien en développement chez Samsung, mais il arrivera sur le marché plus tard. La conception est sobre et ressemble à ce qui peut se faire chez Meta. On aperçoit deux capteurs photo, à chaque extrémité.

Gemini au cœur de l'expérience

L'intérêt des Galaxy Glasses est d'offrir aux utilisateurs certaines fonctionnalités du smartphone, mais sans avoir besoin de sortir celui-ci de sa poche ou de son sac. Dans cette optique, Gemini va jouer un rôle déterminant. On pourra interagir à la voix avec l'assistant IA de Google pour qu'il lance la capture photo ou vidéo, nous guide via Google Maps, traduise un menu de restaurant ou des panneaux, ou tout simplement pour obtenir des informations telles que la météo. On dispose donc d'une aide à tout moment, et de manière discrète. Gemini sera sans doute l'atout numéro 1 du produit face aux solutions déjà existantes.

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Crédit : Android Headlines

Les Galaxy Glasses seront le deuxième appareil de Samsung tournant sous Android XR, le système d'exploitation propulsé par l'IA pensé pour les casques et les lunettes. Elles viseront un public plus large que le Galaxy XR et tenteront de se faire une place sur un marché dominé par Meta. Jay Kim, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung, a récemment confirmé que les lunettes connectées devraient être commercialisées avant la fin de l'année 2026. On peut s'attendre à une annonce lors du Galaxy Unpacked de cet été, lors duquel seront présentés les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8, Z Fold Wide et Watch 9.


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