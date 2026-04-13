Lunettes connectées : voici le plan (plus si) secret d’Apple pour concurrencer Meta, Google et Samsung

Le marché des lunettes connectées s'apprête à se reconfigurer au cours des prochains mois. Après que Meta a ouvert la voie, d’autres géants de la tech risque de faire leur entrée sur ce secteur porteur. Parmi eux : Apple, qui aurait élaboré une stratégie différenciante pour s’imposer. Voici laquelle.

Lunettes connectées
Crédits : 123RF

Le succès des lunettes connectées Ray-Ban Meta a montré qu’il existait un marché pour ce type d’accessoire alors, évidemment, la concurrence s’affaire à exploiter le filon. Le guide officiel d’Android XR a dévoilé les différents produits sur lesquels travaille Google et les Galaxy Glasses de Samsung viennent de franchir une étape charnière dans leur développement.

Mais le futur des lunettes connectées ne se fera pas sans Apple. La marque à la pomme croquée plancherait actuellement sur un trio de nouveaux accessoires connectés dopés à l’IA et l’un d’eux serait justement des lunettes. Le média Bloomberg vient de dévoiler le plan qu’aurait élaboré Apple pour s’imposer sur ce marché porteur au plus tard en 2027.

Voici le plan (en acétate) d’Apple pour dominer le marché des lunettes connectées

Selon nos confrères, la firme de Cupertino opterait pour une stratégie différente de celle de Meta – mais également de Google et de Samsung – pour se démarquer et ainsi s’imposer sur ce secteur : une intégration étroite avec l’iPhone et une conception premium au design reconnaissable déjà surnommé l’« icône » en interne.

Plusieurs éléments permettraient à ces futures lunettes connectées made in Apple – dont le nom de code en interne est N50 – de se distinguer. Leur matériau, d’abord : Apple miserait sur l’acétate, un matériau plus haut de gamme et durable que le plastique. Alors que la concurrence s’appuie sur des montures réalisées en externe – EssilorLuxottica pour les Ray-Ban Meta et probablement Warby Parker pour Samsung et Google –, Apple concevrait ses propres montures.

Quatre styles, a minima, seraient en préparation : des montures ovales ou circulaires larges et leur version plus petite et raffinée ; mais également une monture rectangulaire large non sans rappeler les Ray-Ban Wayfarer ou encore une monture au design toujours rectangulaire, mais plus fine, s’inspirant des lunettes de Tim Cook, PDG d’Apple. Trois coloris seraient disponibles pour les finitions : bleu océan, marron clair et noir.

Autre élément distinctif : le système de caméra. Si le design circulaire est devenu l’emblème des lunettes de Meta, Apple opterait pour une forme de lentilles ovales encerclées de voyants lumineux. Enfin, nous évoquions l’intégration avec l’iPhone : ces lunettes seraient pensées pour un usage quotidien (notifications, appels, partage, diffusion de la musique) en mode mains libres grâce au nouveau Siri dopé à l’IA prévu pour iOS 27.

Selon Bloomberg, ces lunettes connectées d’Apple pourraient être présentées d’ici la fin de l’année, ou au début de l’année 2027. La bataille pour dominer ce marché risque donc de faire rage entre les différents constructeurs dans les prochains mois.


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