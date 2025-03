Samsung sur le point de lancer un casque à conduction osseuse, mais qu’est-ce que c’est ?

Samsung devrait lancer son tout premier casque à conduction osseuse dans quelques mois. Ce type d'équipement audio, plébiscité par les sportifs, est en train de devenir de plus en plus grand public. Le constructeur sud-coréen semble estimer que la demande est désormais suffisamment forte pour commercialiser son propre produit.

L'été est traditionnellement l'occasion pour Samsung de lancer sur le marché ses smartphones à écran pliable ainsi que ses accessoires connectés les plus populaires, à savoir ses montres connectées Galaxy Watch et ses écouteurs Galaxy Buds. Cette année, le constructeur devrait nous réserver une nouvelle surprise, sur le terrain de l'audio.

D'après le leaker chinois Digital Chat Station, souvent bien informé grâce à ses sources provenant des chaînes de production, Samsung va commercialiser pour la première fois un casque à conduction osseuse en juillet prochain. Il devrait être présenté pendant la grande conférence Unpacked lors de laquelle seront notamment annoncés les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Un premier casque à conduction osseuse pour Samsung

Le nom de code de cet appareil serait “Able”, mais son appellation commerciale est encore inconnue. On ne sait pas s'il rejoindra la famille des Buds, ou si Samsung va plutôt créer une toute nouvelle gamme. D'un point de vue purement étymologique, cela n'aurait pas de sens qu'un casque à conduction osseuse soit nommé Buds. Mais la logique marketing peut parfois nous surprendre et il ne faut pas écarter l'idée que le fabricant sud-coréen préfère regrouper tous ses écouteurs sans fil sous la même marque.

Digital Chat Station ne partage pas d'informations sur le design ou les caractéristiques techniques de ce fameux casque à conduction osseuse. Il explique seulement que le produit transmet le son jusqu'à l'oreille sans besoin d'y introduire des oreillettes, ce que l'on pouvait déjà deviner puisqu'il s'agit du principe même de ce type d'appareil.

Les casques à conduction osseuse, qui peuvent aussi être appelés casques ouverts ou écouteurs à conduction osseuse, sont encore assez méconnus du grand public, mais leur popularité ne cesse de croître. L'une des marques les plus avancées sur ce segment est Shokz (anciennement AfterShokz), aux États-Unis, présente depuis plus de 10 ans sur ce marché. On peut aussi citer la société finlandaise Suunto ou encore l'alternative chinoise Tayoto, qui propose des appareils à un prix plus abordable.

Parmi les marques plus connues, Philips a lancé son premier modèle en 2021, mais il n'est qu'un outsider de cette industrie. L'intérêt récent de Samsung ou d'autres marques audio réputées pour ce genre de produits pourrait permettre de les démocratiser.

Un casque à conduction osseuse, c'est quoi ?

Comme son nom l'indique, un casque à conduction osseuse va transmettre les ondes sonores à travers le crâne et non le tympan. Nous entendons grâce à la vibration des os de l'oreille interne. Généralement, c'est le tympan qui a pour mission de faire vibrer les os de l'oreille. Les ondes sonores le font bouger, et il déclenche alors les vibrations des os de l'oreille interne. Un tel dispositif parvient à faire vibrer les os de l'oreille interne sans solliciter le tympan.

La technologie des casques à conduction osseuse ne date pas d'hier. Les premiers ont commencé à débarquer aux alentours de 2008. À l'origine, ils s'adressent surtout aux sportifs. À l'inverse des écouteurs intra-auriculaires, qui misent sur l'immersion dans le contenu audio et sur la création d'une bulle avec la réduction de bruit (passive et active), les casques à conduction osseuse vont permettre à l'utilisateur de conserver toute conscience de leur environnement. Les sportifs peuvent donc rester attentifs aux dangers de la route par exemple.

Ces écouteurs permettent aussi de communiquer plus facilement. Les écouteurs intra-auriculaires haut de gamme disposent aujourd'hui d'un mode transparence pour percer la bulle qui protège les utilisateurs du monde extérieur, mais celui-ci ne se montre pas toujours performant, ou même pratique.

Le confort est également un argument avancé en faveur des casques à conduction osseuse. Lorsque l'on fait du sport, les intras peuvent causer une gêne, ou la sensation qu'ils vont tomber de nos oreilles. Un problème qui n'existe pas avec les écouteurs à conduction osseuse. Le fait de ne pas avoir à enfoncer des oreillettes dans le conduit auditif séduit d'ailleurs de plus en plus d'utilisateurs au-delà du sport. Ne pas avoir à couvrir ses oreilles, comme avec un casque circum-aural ou supra-aural, améliore aussi la commodité.

