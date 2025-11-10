Singles’ Day 2025 : ces codes promos AliExpress feront baisser les prix des tablettes, les voici

Dans le domaine de l'e-commerce, le mois de novembre est souvent associé au Black Friday. Mais, depuis ces dernières années, un autre grand rendez-vous est attendu par les amateurs de bonnes affaires : le Singles' Day chez AliExpress. Une fois de plus, le fameux site marchand propose des codes promos qui feront baisser les prix de nombreux produits high-tech, dont les tablettes.

VOIR LES OFFRES SINGLES' DAY CHEZ AlIEXPRESS

Considéré comme le Black Friday chinois, le Singles' Day (ou “11.11”) permet de faire de belles affaires sur des produits en tous genres, y compris ceux du domaine du high-tech.

Cette opération commerciale qui se tient lors de la Journée des célibataires est arrivée en France et dans les pays du monde entier depuis quelques années. En 2025, AliExpress va sûrement proposer les meilleurs bons plans du Singles' Day.

D'ailleurs, la fameuse plateforme commerciale virtuelle effectue son Singles' Day 2025 du mardi 11 (00h01) au mercredi 19 novembre (23h59) inclus, avec des réductions pouvant aller jusqu’à -80 %. Aussi, AliExpress met à disposition huit codes promotionnels pour cette nouvelle édition de l'événement, à savoir :

3 € de remise dès 15 € d'achat : S11FR03

5 € de remise dès 29 € d'achat : S11FR05

12 € de remise dès 69 € d'achat : S11FR12

20 € de remise dès 129 € d'achat : S11FR20

40 € de remise dès 249 € d'achat : S11FR40

60 € de remise dès 369 € d'achat : S11FR60

75 € de remise dès 469 € d'achat : S11FR75

85 € de remise dès 549 € d'achat : S11FR85

Comment utiliser les codes promos AliExpress pour le Singles' Day 2025 ?

Parmi les bonnes affaires du high-tech du Single's Day AliExpress, vous pourrez retrouver des smartphones à prix cassé mais aussi des tablettes en forte promotion. Des tablettes de marques comme Samsung, OnePlus Pad et Xiaomi seront probablement de la partie.

Afin de mettre toutes vos chances de côté, il est vivement recommandé d'ajouter votre future tablette dans votre panier et ce, dès maintenant. Pour cela, vous vous rendez sur la fiche produit de l'article et cliquez sur “Ajouter au panier”.

À compter du mardi 11 novembre 2025, à 00h01, vous saisissez le code promotionnel souhaité dans la case prévue à cet effet et cliquez sur le bouton “Confirmer”. À l'issue de ces étapes, vous appuyez enfin sur le bouton “Commander”.