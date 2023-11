Oukitel lance un smartphone ultra résistant et une tablette borderless à petits prix

Réputé pour ses appareils au rapport qualité-prix avantageux, Oukitel récidive avec deux nouveaux produits : un smartphone misant sur la solidité à toute épreuve et une tablette tactile légère, fine et élégante.

À l’occasion du 11 novembre (un équivalent du 14 février en Chine), la marque Oukitel annonce un nouveau smartphone, le WP30 Pro, et une tablette, l’OT5. Ces deux appareils déjà peu coûteux vont en plus bénéficier de remises intéressantes permettant de faire encore baisser leur prix.

Oukitel WP30 Pro : un smartphone 5G incassable à l’autonomie folle

Le Oukitel WP30 Pro est un smartphone particulièrement robuste prévu pour les conditions extrêmes, en témoigne sa certification MIL-STD-810H de grade militaire. Sa conception le rend extrêmement résistant aux chutes, aux chocs et aux rayures. Certifié IP68, il est protégé contre l’eau et les poussières. Il bénéficie même de l’indice de protection IP69K, qui assure de sa résistance aux lavages à haute pression et à la vapeur. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5.

Son design légèrement courbé le rend plus confortable à tenir en main, alors que la texture améliorée en fibre de carbone au dos ajoute une touche d’esthétisme tout en procurant une agréable sensation au toucher. L’une des grandes attractions de cet Oukitel WP30 Pro est son écran arrière, un affichage polyvalent AMOLED de 1,8 pouce qui peut être personnalisé à l’envi pour afficher des fonctionnalités personnalisées, relatives à l'heure, à l'appareil photo, à la musique, aux notifications, à l'état de la batterie, au nombre de pas… L’écran principal de 6,78 pouces offre une définition 2460 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Oukitel WP30 Pro se distingue par ailleurs par son immense batterie d’une capacité de 11 000 mAh, autant dire que vous aurez bien plus d’autonomie qu’il n’en faut pour tenir une journée intense d’utilisation. De plus, le fabricant a intégré une charge ultra rapide de 120 W qui permet de recharger la batterie à 50 % en seulement 15 minutes.

Les performances sont confiées à une puce Dimensity 8050 de MediaTek, compatible 5G, dont le cœur CPU le plus puissant atteint les 3 GHz. Le SoC gravé en 6nm peut ainsi supporter des tâches lourdes sans ralentir, et notamment offrir une expérience gaming de qualité. Côté mémoire, nous comptons sur 12 Go de RAM LPDDR4x (jusqu'à 24 Go grâce à 12 Go de RAM virtuelle supplémentaires) et sur 512 Go d’espace de stockage en UFS 3.1 pour garantir une expérience fluide, rapide et sans accroc aux utilisateurs.

Sur la partie photo, le Oukitel WP30 Pro repose sur une configuration à trois capteurs :

Une optique principale de 108 MP avec amélioration par l’IA et capture vidéo en 4K signée Samsung

Une caméra de vision nocturne Sony de 20 MP pour les conditions de nuit et de mauvaise luminosité

Un objectif macro de 5 MP pour les plans très rapprochés de petits objets

Le mobile est aussi équipé d’une caméra frontale Sony de 32 MP pour la prise de selfies et les appels vidéo.

CLIQUEZ POUR ACHETER LE OUKITEL WP30 PRO SUR ALIEXPRESS

CLIQUEZ POUR ACHETER LE OUKITEL WP30 PRO SUR LE SITE OFFICIEL

Oukitel OT5 : une tablette sans bords fine et légère

La Oukitel OT5 est une tablette élégante aux bords fins, affichant un rapport écran/corps de 86 %. Elle est aussi fine et légère, la rendant très agréable à manipuler et à transporter. Son écran 2K de 12 pouces est certifié TÜV SÜD pour ses capacités à filtrer la lumière bleue, nocive pour les yeux. Les utilisateurs, incluant les enfants, peuvent donc naviguer, regarder des vidéos ou jouer pendant un long moment sans fatigue oculaire. Les quatre haut-parleurs sont capables de rendre un effet sonore surround 3D pour renforcer l’immersion et plonger dans vos contenus.

Le SoC octa-core de 6 nm MediaTek Helio G99 propulse la tablette, qui délivre des performances suffisantes pour le multimédia, le jeu et même certaines taches de productivité ou pour le travail. L’appareil est d’ailleurs compatible avec un clavier physique et un stylet. La Oukitel OT5 jouit de 12 Go de RAM, qui peuvent être étendus jusqu’à 36 Go grâce au système d’allocation virtuelle de la mémoire vive. L’espace de stockage interne atteint 256 Go, avec possibilité de bénéficier jusqu’à 2 To à l’aide d’une carte microSD.

La batterie de 11 000 mAh offre une autonomie longue durée, avec 1 200 heures de veille, 38 heures d'appels, 11 heures de lecture vidéo, 41 heures de musique et 14 heures de jeu sans interruption avec une unique charge. La configuration photo se compose d’un capteur principal de 16 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’une caméra frontale de 8 MP avec prise en charge de la reconnaissance faciale.

Comme le Oukitel WP30 Pro, la Oukitel OT5 est livrée sous Android 13, avec accès au Play Store et aux services et applications de Google.

CLIQUEZ POUR ACHETER LA OUKITEL OT5 SUR ALIEXPRESS

CLIQUEZ POUR ACHETER LA OUKITEL OT5 SUR LE SITE OFFICIEL

Prix et disponibilité

Le Oukitel WP30 Pro et la Oukitel OT5 seront disponibles du 11 au 17 novembre 2023 sur AliExpress avec une offre spéciale.

Le smartphone Oukitel WP30 Pro est normalement commercialisé à 339,99 dollars (USD). Mais son prix peut tomber à 263,99 dollars, grâce à une réduction de 30 dollars sur le site Aliexpress, à laquelle s’ajoute une seconde réduction de 16 dollars. Par ailleurs, le code OUKITELWP30P d’une valeur de 30 dollars est octroyé aux 300 premiers acheteurs. Soit une baisse de prix de 76 dollars au total.

CLIQUEZ POUR ACHETER LE OUKITEL WP30 PRO SUR ALIEXPRESS

CLIQUEZ POUR ACHETER LE OUKITEL WP30 PRO SUR LE SITE OFFICIEL

Quant à la tablette Oukitel OT5, elle est proposée dans les coloris gris, bleu et vert au prix initial de 199,99 dollars. La bonne nouvelle, c’est qu’elle profite d’une réduction de 15 dollars sur le site AliExpress, ainsi que d’un coupon qui permet de faire baisser le tarif de l’appareil. En entrant le code OUKITELOT5, les 300 premiers acheteurs bénéficient d’une réduction de 20 dollars, ce qui fait passer le prix de l’appareil à 164,99 dollars.

CLIQUEZ POUR ACHETER LA OUKITEL OT5 SUR ALIEXPRESS

CLIQUEZ POUR ACHETER LA OUKITEL OT5 SUR LE SITE OFFICIEL

Des promotions additionnelles sont attendues sur AliExpress à cette période pour obtenir des prix encore plus bas. Une bonne occasion de renouveler son équipement ou de faire un cadeau de Noël sans trop dépenser.

Cet article est une publication sponsorisée par Oukitel.