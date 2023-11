Le prix du Pixel 7a est en baisse avant le Black Friday + enceinte JBL offerte

Si vous recherchez l'expérience Google et souhaitez notamment profiter de son expertise en matière de photo, le Pixel 7a représente le meilleur rapport qualité prix du catalogue de la marque. À l'approche du Black Friday, il fait l'objet d'une baisse de prix qui le rend encore plus intéressant.

Alors que la série Pixel 8 vient de sortir avec des tarifs en hausse, vous pouvez encore profiter de l'expérience Google pour moins de 500 € avec le Pixel 7a. Lancé à 509 € il y a quelques mois, le smartphone Google est en promo à 459 € en ce moment chez Boulanger qui vous offre en plus la mini enceinte Bluetooth JBL Go Essential.

C'est le prix le plus bas pour le Pixel 7a depuis son lancement en mai 2023. Il est également à ce tarif chez Amazon, mais sans l'enceinte JBL. Cette baisse de prix est une occasion à saisir d'autant plus que les prix sont en forte hausse chez Google en 2023. Les Pixel 8 et 8 Pro ont en effet été lancés à 799 € et 1099 € respectivement, ce qui représente une augmentation de 150 € et 200 € par rapport aux modèles de l'année dernière.

Belle chute de prix sur le Pixel 7a avant le Black Friday

Il y a fort à parier que le Pixel 8a suivra les pas de ses aînés dans quelques mois. À 459 €, le Google Pixel 7a devient donc très intéressant. Pour ce qui est de ses caractéristiques, ce modèle équipé de la même puce que les Pixel 7 et 7 Pro : le Google Tensor de 2e génération. Ce dernier est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Tout ce qu'il faut pour une expérience fluide au quotidien.

Il va sans dire que le Pixel 7a est un excellent smartphone pour ceux qui souhaitent prendre de belles photos. Google a prouvé qu'il est l'un des meilleurs dans ce domaine, et ce, sans aligner les capteurs comme le font plusieurs concurrents. Le Pixel 7a se contente ainsi de deux modules : un capteur grand-angle de 64 MP et un ultra grand-angle de 13 MP.

À l'avant, on retrouve un module de 13 MP pour les selfies. Et pour ce qui est de l'autonomie, le Pixel 7a tient facilement la journée avec sa batterie de 4385 mAh. Nous vous invitons à consulter notre test complet du Pixel 7a pour en savoir plus sur ce smartphone.