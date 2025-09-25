Tesla : l’autonomie des Model 3 et Model Y va augmenter, mais combien cela va-t-il coûter aux automobilistes ?

Sur X (anciennement Twitter), le leaker eivissa a levé le voile sur le gain d'autonomie dont devraient bientôt bénéficier les Model 3 et Model Y. La barre des 750 km est franchie, chose encore rare dans l'industrie, mais pose tout de même la question du prix. Pour l'heure, il s'agit encore d'une inconnue.

On vous en parlait il y a quelques jours : Tesla pourrait bientôt adopter de nouvelles batteries permettant de faire grimper de 150 km l'autonomie des Model Y. De nouvelles informations vont dans ce sens – mais pas avec une augmentation aussi impressionnante. Celles-ci nous viennent cette fois du leaker renommé eivissa, qui a dévoilé l'autonomie des nouvelles batteries qui devraient bientôt équiper les Model 3 et Model Y.

En effet, presque tous les modèles vont avoir à une nouvelle batterie fabriquée par LG. Seule la Model Y Propulsion devrait garder sa batterie actuelle. Pour les autres, le pack NMC (nickel, manganèse, cobalt) – celui-là même qui devrait permettre à Renault de faire chuter le prix de Megane E-Tech – débarque pour la première fois sur la plupart des Model 3. La version Propulsion, quant à elle, récupère le pack LFP (lithium, fer, phosphate) de la Model Y.

Voici la nouvelle autonomie des Model 3 et Model Y

Si l'on reprend les informations d'eivissa, voici donc à quoi devrait ressembler l'autonomie des futures Model 3 et Model Y :

Model 3 Propulsion : 520 km (+1,36 %)

520 km (+1,36 %) Model 3 Grande Autonomie Propulsion : 750 km / 691 km (+7,97 %)

750 km / 691 km (+7,97 %) Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale : 660 km (+4,93 %)

660 km (+4,93 %) Model 3 Performance : 571 km (+8,14 %)

571 km (+8,14 %) Model Y Propulsion : 500 km / 466 km

500 km / 466 km Model Y Grande Autonomie Propulsion : 661 km (+6,27%)

661 km (+6,27%) Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale : 600 km (+5,63 %)

600 km (+5,63 %) Model Y Performance : 580 km

Reste à savoir combien cela coûtera, d'autant que la Model 3 Grande Autonomie Propulsion franchit tout de même la barre des 750 km d'autonomie. Si le pack NMC permet en théorie de faire des économies sur la production, eivissa se garde bien de faire des estimations pour le moment. Une prudence probablement due au fait que l'on ne sait pas encore quand Tesla intégrera ces nouvelles batteries à ses voitures. Patience donc, nous ne devrions pas avoir des nouvelles du constructeur à ce sujet.