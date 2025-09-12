Cette mauvaise idée de Tesla a couté la vie à plusieurs automobilistes, le constructeur encore dans la panade

Tesla est dans le collimateur des régulateurs suite à la réception de nombreuses plaintes concernant un point précis. Plusieurs accidents mortels lui sont déjà attribués. Explications.

Quand Tesla est arrivé sur le marché des automobiles électriques, le design des véhicules a rapidement marqué les esprits. Aujourd'hui encore, il est facile de reconnaître une voiture de la marque au premier coup d'œil. Parmi les points que l'on repère immédiatement, il y a l'absence de poignées de portes saillantes. Regardez la photo servant d'illustration à cet article pour comprendre de quoi l'on parle. L'idée était de proposer un design le plus aérodynamique possible.

Dans les faits, les conducteurs de Tesla se servent rarement des poignées. Ils activent l'ouverture des portes à distance depuis une application mobile ou via le bouton présent à l'intérieur de l’habitacle. Le problème est que cela ne fonctionne plus dès lors que le système est en panne, par exemple lors d'un accident qui met souvent le feu au véhicule. Les exemples sont malheureusement nombreux et remontent parfois à plusieurs années en arrière. Dans certains cas, les occupants de la voiture ne s'en sont pas sortis.

Plusieurs personnes n'ont pas réussi à sortir d'une Tesla en flammes à cause de cette idée de design

Le pompier Max Walsh n'est pas en service quand il aperçoit de la fumée dans le ciel non loin de lui. Sa montre connectée sonne au même moment et la notification confirme ses soupçons : un véhicule a pris feu et ses occupants sont coincés à l'intérieur. Il court vers le lieu indiqué et découvre une Tesla Model Y en proie aux flammes, encastrée dans un poteau. Les portes ne s'ouvrent pas. Walsh brise une vitre à mains nues et tâtonne pour actionner le bouton d'ouverture manuelle. Il ne le trouve pas.

L'homme aidé d'un ami parvient à faire sortir le conducteur par la fenêtre brisée. Mais côté passager, la femme de ce dernier est bloquée sur son siège à cause de l'airbag. Les secours arrivent pour l'extraire, mais elle est brûlée au visage au 3e degré. Elle survit malgré de graves séquelles respiratoires permanentes. L'histoire de ce couple n'est qu'une illustration du phénomène. Il a plusieurs fois entraîné la mort des personnes impliquées, notamment dans un Cybertruck qui lui ne possèdent même pas de poignées de portes extérieures. Seulement un bouton près des vitres.

Tesla pourrait faire l'objet d'une enquête concernant son système d'ouverture des portes

Les Tesla intègrent bien un système d'ouverture manuelle des portes depuis l'intérieur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En feuilletant le manuel de la Model 3 entre 2017 et 2023, on se rend compte qu'il est impossible d'ouvrir les portes arrières sans électricité. Aujourd'hui on peut, sachant que l'emplacement de la commande varie selon le modèle et force est de constater que ce n'est pas du tout instinctif. Sur la Model S par exemple, les occupants à l'arrière doivent soulever le tapis sous leurs pieds et tirer un câble.

“Si vous êtes passager, ou si vous montez dans une voiture de location ou un modèle Y qui est un robotaxi, vous ne le remarquerez pas“, souligne Michael Brooks, directeur exécutif du Center for Auto Safety à Washington. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, dit recevoir des plaintes à ce sujet depuis des années. L'autorité a indiqué à Bloomberg avoir demandé plus d'explications à Tesla. Elle déterminera en fonction si une enquête approfondie est nécessaire.