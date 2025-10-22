La BMW i3 promet une autonomie de 800 km, voici les dernières infos

Le marché des berlines électriques va être excitant à suivre en 2026. En plus de la Mercedes Classe C, on attend la BMW i3. Toutes deux pourraient offrir 800 km d'autonomie.

BMW va enfin proposer une version électrique de sa fameuse berline Série 3. La BMW i3 devrait être officiellement présentée (voire commercialisée) en 2026, mais on commence à en savoir plus sur ce nouveau véhicule, sur lequel compte beaucoup la marque allemande pour sa croissance sur le marché de l'électrique.

Comme rapporté par Autocar, la future BMW i3 devrait embarquer une massive batterie nickel-manganèse-cobalt d'une capacité de 108 kWh. Grâce à celle-ci et à un design plus aérodynamique, la voiture électrique pourrait offrir une autonomie atteignant ou dépassant les 800 km. Il s'agit d'une excellente performance, mais BMW devra composer avec la concurrence de la Mercedes Classe C électrique, elle aussi prévue pour 2026, et elle aussi annoncée comme capable d'offrir une autonomie autour des 800 km.

La BMW i3 s'impose déjà comme un acteur majeur du marché des berlines électriques

La BMW i3 reposerait sur la plateforme Gen6 du constructeur, basée sur une architecture 800 V et permettant des vitesses de charge allant jusqu'à 400 kW. Les fabricants ne peuvent se contenter de proposer des batteries à plus forte capacité, il faut aussi améliorer la puissance de charge pour ne pas allonger les délais de réapprovisionnement en énergie. La voiture devrait reprendre une motorisation similaire à celle du SUV iX3, avec des options à 464 ch et 479 ch de couple.

Le concept Vision Neue Klasse fait office de modèle et de base de travail pour la BMW i3, mais la silhouette typique de la Série 3 sera conservée. Dans l'habitacle, le nouveau système iDrive panoramique sera présent. On a déjà pu avoir un aperçu de celui-ci sur l'iX3. Il comprend notamment un écran tactile incliné associé à un affichage tête haute projeté sur toute la longueur du pare-brise.

BMW a attendu si longtemps avant de lancer sur le marché une version électrique de sa berline Série 3, car il voulait que ce modèle si important soit mature et ne souffre pas de défauts inhérents aux premières générations de voitures électriques. Les ingénieurs ont travaillé pour que le véhicule n'ait pas à rougir des modèles thermiques en matière de confort et de maniabilité.