Ce road trip en Europe révèle le vrai coût d’un voyage en voiture électrique

Traverser l’Europe en électrique n’est plus une aventure. Les bornes rapides sont désormais assez nombreuses pour rouler sans stress. Mais le vrai sujet reste le prix : combien dépense-t-on pour 4600 km ?

Les longs trajets en voiture électrique suscitent encore des doutes, surtout sur la question de la recharge. Pourtant, l’Europe dispose aujourd’hui d’un réseau dense de bornes rapides, qui permet de voyager sans difficulté. Pour le démontrer, le projet Eurocharge by Schaeffler a réuni plusieurs modèles électriques récents pour un périple de deux semaines à travers les Alpes et l’Europe centrale. Chaque étape a été mesurée en détail : autonomie, consommation et coût des recharges.

Parmi les véhicules testés, l’Audi A6 Sportback e-tron Quattro a retenu l’attention. Cette version à hayon se distingue de la berline A6 e-tron standard par un profil plus élancé et aérodynamique, avec un coefficient record de 0,21. Basée sur la nouvelle plateforme PPE à 800 volts, elle dispose d’une batterie de 95 kWh et accepte une puissance de charge allant jusqu’à 270 kW. Durant ce road trip, la berline sportive a parcouru 4606 km en conditions réelles, avec beaucoup d’autoroute à 130 km/h et des routes de montagne à plus de 2000 mètres d’altitude. L’objectif était de simuler une utilisation proche de celle d’une voiture thermique, avec des recharges rapides en journée et des pleins gratuits la nuit dans les hôtels.

Le road trip de 4600 km en Audi A6 e-tron a coûté entre 265 et 536 € en recharge

Sur l’ensemble du parcours, l’A6 e-tron a affiché une consommation moyenne de 18,7 kWh/100 km, soit une autonomie réelle d’environ 512 km par charge. La voiture s’est branchée 12 fois sur des bornes rapides, pour un total de 4 h 42 d’attente, avec une moyenne de 24 minutes par session. Au total, 978,9 kWh ont été ajoutés dans la batterie, dont environ 300 kWh gratuitement dans les hôtels. Le coût global des recharges publiques s’est situé entre 264,6 et 536 € selon les opérateurs. À titre de comparaison, un modèle essence équivalent aurait dépassé 900 € de carburant et un diesel environ 645 €.

Sur le même sujet – Les Superchargeurs V4 de Tesla débarquent, voici comment ils vont transformer vos trajets longue distance

Ce test prouve que voyager en électrique sur de longues distances est désormais possible sans contrainte majeure. L’efficacité aérodynamique de l’A6 e-tron lui a permis de maintenir de bonnes autonomies, même à haute vitesse. Son architecture 800 volts lui a offert des charges rapides et régulières, réduisant les pauses au minimum. Reste un point important : le prix d’achat élevé de ce modèle, qui dépasse les 100 000 €, en fait surtout une vitrine technologique. Mais il démontre qu’un road trip électrique à travers l’Europe peut être réalisé sans stress et pour un coût de recharge compétitif.