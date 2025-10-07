Économisez sur la recharge ultra-rapide de votre voiture électrique avec ces forfaits

Les abonnements de recharge pour voitures électriques sont nombreux en France. Pour se démarquer, certains proposent des baisses de prix très intéressantes, comme cet opérateur.

Rouler en voiture électrique ne vous dispense pas de passer à la station de temps en temps. Et là, c’est comme avec le thermique : il faut payer plus ou moins cher pour faire le plein. Certains conducteurs choisissent de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur de bornes de recharge. Moyennant un paiement mensuel ou annuel, cela permet de bénéficier de tarifs préférentiels au kWh. Si vous utilisez fréquemment votre véhicule, c’est avantageux sur le long terme.

Mais comme pour toutes les prestations de ce genre, il n’est forcément facile de faire son choix. Les opérateurs de bornes le savent bien et proposent de temps en temps des baisses de prix pour attirer l’attention. C’est exactement ce que vient de faire Ionity en annonçant une offre limitée dans le temps pour deux de ses formules annuelles. Elle est accessible dès aujourd’hui pour une durée d’un mois.

Ionity baisse les prix de ses abonnements de recharge ultra-rapide

Deux forfaits sont concernés, Ionity Power 365 et Ionity Motion 365. Voici les nouveaux prix affichés pendant la promotion :

Ionity Power 365 : 99,99 € pour 12 mois, avec un tarif de 0,33 €/kWh. Au lieu de 119,99 € à l’année.

: 99,99 € pour 12 mois, avec un tarif de 0,33 €/kWh. Au lieu de 119,99 € à l’année. Ionity Motion 365 : 49,99 € pour 12 mois, avec un tarif de 0,39 €/kWh. Au lieu de 59,99 € à l’année.

La première formule sera particulièrement adaptée aux gros conducteurs. Dans les faits, cela équivaut à 2 mois d’abonnements offerts. Ionity précise que ça représente “une économie totale pouvant atteindre environ 30 % par rapport à un abonnement mensuel équivalent“. Vous pouvez basculer de Motion à Power 365 à tout moment si vos besoins augmentent. L’offre est valable jusqu’à 6 novembre 2025 inclus.

Un forfait Ionity vous donne accès à son réseau de plus de 5 000 bornes ultra-rapides dans 23 pays européens, jusqu’à 400 kW. La formule annuelle est sans engagement, mais si vous êtes réticent à vous engager pour aussi longtemps, jetez un œil à ce que propose le fournisseur Electra avec ses baisses de prix sur deux abonnements mensuels.