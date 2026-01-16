Personne ne veut courir avec vous ? Demandez à ce robot, il sera ravi de vous accompagner

Fini les sessions de jogging en solitaire. Pour vous motiver à courir, Figure AI nous montre comment son robot se débrouille à la course accompagné d'humains.

C'est la nouvelle année, et comme beaucoup, vous avez peut-être pris la bonne résolution de faire plus de sport. Par exemple en vous mettant à courir régulièrement. Mais comme se lever tôt pour faire quelques kilomètres dans le froid n'est pas très motivant, vous avez demandé à vos ami(e)s de vous accompagner. Problème : aucun ne répond présent. Comment faire dans ce cas ? Facile : se procurer un partenaire de jogging robotique.

Lire aussi – Ce robot humanoïde vient de prendre la place d’un serveur humain, la révolution a commencé

On le sait, créer un robot capable de marcher comme un être humain est particulièrement complexe. Courir encore plus. Mais les ingénieurs s'en approchent à grand pas. Dernière démonstration en date : celle de Figure AI, l'entreprise à l'origine de robots humanoïdes utilisés dans des usines de BMW par exemple. Ici, on peut le voir accompagner la séance de course à pieds de 4 employés de la firme.

Ce robot vous accompagne dans votre jogging

La machine a certes une course encore un poil trop raide, mais pour l'exercice, c'est largement suffisant. Elle ne se contente pas d'aller en ligne droite puisqu'on peut la voir prendre des virages. Dans la vidéo visible ci-dessous, on a l'impression que ce sont les humains qui s'adaptent au rythme du robot et non l'inverse. À terme, on peut cependant imaginer qu'il sera possible de programmer une allure, voire de faire en sorte que le robot suive la nôtre.

Announcing new fitness program at Figure pic.twitter.com/0PcGljahL1 — Brett Adcock (@adcock_brett) January 15, 2026

Ici, il s'agit bien sûr plus d'une “preuve de concept” que d'une véritable révolution. Cela n'en reste pas moins un aperçu de ce qui nous attend dans le futur. Bientôt des coachs personnels mécaniques, programmés pour nous motiver et nous faire faire des exercices en lien avec nos objectifs et notre morphologie ? Ce serait parfait pour accompagner le robot qui fait la vaisselle à votre place. Une chose est sûre : vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas aller courir.